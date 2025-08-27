英國8架C-17全球霸王運輸機 獲美准售263億零件

美國國務院昨日宣佈，批准向英國軍售C-17全球霸王III運輸機的維修支持服務。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國務院昨日宣佈，批准向英國軍售C-17全球霸王III運輸機的維修支持服務，預計總成本為8.61億美元（約新台幣263.6億），以確保英國C-17可支援世界各地美軍及盟軍進行戰略空運。

根據美國國防安全合作局（DSCA）資訊，英國採購項目包括發動機零附件、主要和次要改裝零件、電腦程式識別碼；備件、消耗品及配件，以及維修和退貨支援等的工程，預計總成本為8.61億美元。

DSCA表示，此次軍售將透過強化北約重要盟友的安全來支持美國的外交政策和國家安全目標，此次軍售將確保英國皇家空軍的戰備狀態，從而提升英國應對當前和未來威脅的能力。皇家空軍的C-17運輸機隊提供的戰略空運能力，可直接支援美國及其盟軍在世界各地的行動。

C-17「全球霸王III」戰略運輸機，為美國波音公司生產的軍用運輸機，自1995年起在美國空軍服役，已服役逾25年，具短場起降能力，能適應多種機場跑道，其優秀的巡航與運補能力，使C-17成為美軍海外作戰常態使用的戰略運輸機。

該機搭載4具普惠（PW）F-117-PW-100渦輪扇發動機，每具可提供逾4萬磅推力；全機空重128噸，最大起飛重量則達265噸，其中，貨艙最大酬載高達77噸，約當於一輛M1A2「艾布蘭」主力戰車、4輛「野外征服者」戰術輪車、3架UH-60「黑鷹」直升機，是美、英、澳、加等盟國的主力運輸機種。

