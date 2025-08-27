國防部整評司論壇探討「侵襲型防衛」 柏鴻輝與達梭、Anduril直接交流

國防部整合評估司舉辦「第21屆軍事作業研究與模式模擬論壇」，吸引國內外廠商參展，現場展示無人機研發成果。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部整合評估司與國立清華大學昨日共同舉辦「第21屆軍事作業研究與模式模擬論壇」，由副部長柏鴻輝與清大校長高為元共同主持開幕式。柏鴻輝表示，國防部積極推動AI整合應用，盼透過情監偵搜等「侵襲型防衛」概念，達到有效嚇阻敵方目的，進一步展現不對稱作戰量能。

論壇以「智慧科技導入無人系統之發展應用與前瞻」為主軸，邀請國內學者專家，針對「無人系統軟體研發」、「無人系統硬體應用」等研究成果進行學術研討，期提升國家科研能量；會場也匯集清華大學、臺灣大學等校學研中心，結合雷虎科技、達梭系統及美商Anduril等產業單位，陳展高速攻擊無人機、AI智慧晶片及多型無人載具等研發成果。

柏鴻輝說，未來國防競爭的關鍵在「算力」，是推動智慧化國防及全社會防衛韌性的基礎，強調唯有建立自主能量，才能形成有效嚇阻，避免過度依賴外援。

柏鴻輝表示，論壇吸引美商Anduril、ZenaDrone等外商參展，並攜帶先進無人載具與AI技術來臺，是難得的交流機會，能與國際新興公司交流，並借鏡美軍展示新式武器及未來發展趨勢的作法，透過學界研究與產業創新，共同鞏固國家安全。

柏鴻輝進一步以美軍人工智慧發展歷程為例說明，科技能大幅縮短作戰時間與提升效率，不僅能有效降低人員傷亡，更能大幅提升作戰效率。他強調，國防部正積極推動人工智慧整合應用，並期望發展智慧化的積極防衛構想，包括情監偵搜、後勤支援及C4ISR系統等「侵襲型防衛」概念，有效嚇阻敵方，展現不對稱作戰量能。

本屆論壇聚焦無人機研發及應用，其中，工業技術研究院機械所副所長彭文陽，以「無人機邊緣運算的創新運用機會與技術發展」為題，強調「邊緣運算」能突破傳統無人機通訊延遲的缺點，使無人機飛控模組的即時演算能力大幅提升，進一步成為AI無人機達成任務自主性的關鍵。此外，國防大學理工學院副院長李上校發表「無人機模組化開放系統架構設計與開發」，說明運用開放系統架構（MOSA）執行無人機系統，可實現模組可替代性與設計可變更性的多功能無人機系統開發平臺，提升持久性運用。

柏鴻輝（右）親自體驗外商AR兵棋系統並進行交流。（圖取自青年日報）

