應對中國威脅 美軍MQ-9無人機將在沖繩無限期部署

美軍陸戰隊暫時部署在沖繩嘉手納基地的「MQ-9」無人機，未來可能會轉為「無限期」部署。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍陸戰隊去年8月將「MQ-9」無人機暫時部署在沖繩嘉手納基地，原本計畫部署約1年時間，不過日本政府消息人士26日指出，目前可能將會轉為「無限期部署」，預計沖繩縣政府可能會對此強烈反彈。

根據日本《共同社》報導，消息人士指出，MQ-9無人機之所以改為無限期部署，主要是考慮到中國加強東海區域的海洋活動，因此為了強化在日本西南地區的情報蒐集、警戒監視及偵察能力，將MQ-9無人機改為無限期部署，最多將部署6架。

美軍近年來在日本沖繩縣延長多項裝備部署時間，早在陸戰隊MQ-9無人機部署至嘉手納基地前，美國空軍2023年11月就已經開始無限期部署MQ-9；美國海軍也從今年4月起，在嘉手納基地無限期部署數架「MQ-4C」大型無人機。以那霸軍港為據點、先前為臨時部署的陸戰隊無人艇「ALPV」也已經在8月改為無限期部署。

報導指出，防衛省沖繩防衛局27日將向沖繩縣政府通報此事，但沖繩縣接連迎來美軍軍備無限期部署，預計將引發縣政府強烈反彈。

