該信的還是要信 海軍31艘光六快艇舷號都避開「這個數字」

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「光華六號」級飛彈快艇，連同原型艇及後續的量產型快艇合計達31艘，舷號的排列與規律，有著海軍的傳統與文化考量，從舷號60的原型艇，到最後一艘丶舷號93的光六快艇，中間跳過了「67丶76丶85」等3組舷號，很明顯的，就是不希望看到海軍艦艇舷號的組合為「13」。

軍方人士今天指出，海軍為國際軍種，但更是有著長遠海軍文化的作戰部隊，除了舷號的排列有特別的思考之外，例如有些打過實戰丶發射過艦載飛彈的一級艦的官艙內，都會高掛著一枝掃帚，掃帚上還要有艦隊長及全體參與射擊操演官兵的簽名，這個文化象徵源自於歐洲大航海時代的海軍做法，懸掛著掃帚或是長鞭，代表著擊垮敵軍，把敵人勢力趕跑。

在舷號部分，軍方人士說，無論是國艦國造丶還是自歐美國家採購來的艦艇，舷號的排列有其特殊的文化規劃，對於總數或是尾數為4的丶總數為13的數字，起碼要避開一種，或者是寧可兩種都要迴避。以光六快艇為例，並不排斥尾數為4 的舷號，但完全排除總合為「13」的數字。

例如國艦國造的成功級軍艦舷號，由首艘艦（成功號）舷號的1101，次艘艦（鄭和號）為1103，就跳過1102（合計尾數為4），到了第3艘艦（繼光號）舷號則是1105，直接跳過1104這個號碼，到了舷號為1110的田單軍艦之後，海軍迎來2艘美製派里級軍艦（成功級軍艦即是以派里級軍為藍本建造），舷號同樣得避開「4跟13」，也因此，這2艘美製派里級軍艦的舷號就為1112的銘傳軍艦，以及1115的逢甲軍艦。

來自法國的6艘拉法葉級軍艦（我國稱為康定級軍艦），同樣無法免俗，首艘艦（康定號）舷號為1202，第6艘艦為舷號1208的承德艦，6艘軍艦的舷號排列，則是跳過了1204 的數字。

舷號1802的海軍蘇澳軍艦，官艙裡就將一把掃帚裱框起來，同時懸掛展示，經常引來登艦參觀訪賓的好奇，等到聽取艦上軍官的解說時，知道這是艦上發射飛彈並精準命中靶機目標時，就會不由自主的鼓掌說讚。（讀者提供）

