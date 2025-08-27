馬防部攜手海巡署辦無人機聯演 低空穿越、障礙規避都要會

陸軍馬防部官兵與海巡署人員一同觀摩、實際操作無人機。（馬防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續建構無人機戰力，陸軍司令部更要求上至高階將領、下至基層士兵「人人都是無人機操作手」，駐守外離島的前線官兵也不例外。根據軍方消息，馬防部昨天與海巡署人員合作，舉行無人機聯合演練，且參與訓練者還得熟悉低空穿越、障礙規避等課目，讓訓練更貼近實戰情境。

隨著無人機在現代戰場的角色愈趨重要，陸軍司令呂坤修上將今年6月下達指令，要求全體官兵都要習得無人機操作技巧、維保等基礎訓練，朝「人人都是無人機操作手」目標邁進，並率領高階將領參與操作訓練。基層部隊部分，包括外離島駐軍、軍校生，乃至於參與教召的後備軍人，也紛紛接受無人機訓練課程。

國軍官兵紛紛學習無人機操作技巧，圖為日前在中華職棒開球儀式中，官兵操作無人機運送棒球。（資料照）根據軍方消息，鎮守台海第一線的馬防部，昨日與海巡署第11巡防區岸、海、查緝隊合作，進行無人機聯合演練。《青年日報》報導，各單位藉由跨單位交流與實兵操作，驗證官兵情監偵效能。馬防部指揮官劉慎謨中將也到現場視導，勉勵官兵把握機會切磋觀摩，強化戰技職能。

值得一提的是，這次演練課目包括低空穿越、障礙規避等操演，全面檢驗操作員臨場應變與戰術運用。現場官兵全神貫注、反應迅速，充分展現平日勤訓精練成果，還透過競賽方式提升團隊默契、單位榮譽感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法