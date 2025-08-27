自由電子報
F-35新機有問題？ 波蘭將斥資555億元進行引擎零件改善

2025/08/27 12:18

根據美國DSCA公告，波蘭將再斥資18.5億美元（約555億新台幣）為F-35進行後勤維修，包括引擎零件改善計畫（CIP）。圖為波蘭首架F-35出廠。（圖片擷取自洛克希德馬丁）根據美國DSCA公告，波蘭將再斥資18.5億美元（約555億新台幣）為F-35進行後勤維修，包括引擎零件改善計畫（CIP）。圖為波蘭首架F-35出廠。（圖片擷取自洛克希德馬丁）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自去年8月首架機出廠以來，波蘭正持續換裝F-35戰機，不過接裝才短短一年的時間，波蘭將再斥資18.5億美元（約555億新台幣）為F-35進行後勤維修，包括引擎零件改善計畫（Component Improvement Program, CIP）。這項改進計畫以美國軍售方式進行，美國國務院26日批准了波蘭政府的採購需求。

根據美國國防安全合作局（DSCA）的最新公告，美國國務院已批准向波蘭政府出售F-35戰機的維護及相關後勤專案支援物資，預計總價值為18.5億美元。這項軍售包括飛機引擎零件改善計畫，並針對F-35進行重大和小規模改裝，另外包括相關硬體備件、消耗品、退貨支援、個人裝備，以及軟體與武器系統支援。

DSCA說明，此次擬議的支援銷售由俄亥俄州的通用電氣航空航太公司負責，協助提高波蘭F-35機隊的可靠性，而美方不需向波蘭派遣任何代表人員。

波蘭於2019年以65億美元（約2078億新臺幣）的價格購買32架F-35A戰機，以取代其老化的蘇聯MiG-29和Su-22機隊，而首架機也於去年8月底正式出廠亮相，並命名為「Husarz」向16世紀初在波蘭王國首次組建的傳奇部隊「翼騎兵」致敬。

