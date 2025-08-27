前秒靶機…下秒變神風！土耳其新無人機超狂

土耳其「閃電-K」（Şimşek-K）無人機的雙重角色能力，使其與國外同類系統有所區別。除了作為模擬高速威脅的靶機外，其神風模式更提供了一種在不對稱作戰中具決定性的打擊功能。（圖：土耳其航太工業 TAI）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其國防工業再傳捷報。根據軍事媒體《Army Recognition》報導，土耳其航太工業（TAI）已成功完成其「閃電-K」（Şimşek-K）無人機的首次火箭輔助地面發射。這款完全由土耳其國內資源開發的無人機，如今具備了高速靶機與神風自殺式攻擊的雙重角色能力。

此次最重要的技術突破，在於整合了火箭助推起飛系統（RATO）。過去的「閃電」系列無人機，必須由Anka無人機等空中載台掛載發射，或是在地面經加速後起飛。而新的RATO整合，讓「閃電-K」能直接從陸地或海軍艦艇上的靜態位置發射，無需複雜的基礎設施，大幅縮短了部署時間，並增加了作戰時的奇襲性。

VIDEO — Türkiye successfully tests Şimşek high-speed target drone with rocket-assisted takeoff, adding new capability for target and kamikaze missionshttps://t.co/hcd71MxiwL pic.twitter.com/jmaQ3oeooh — Daily Sabah （@DailySabah） August 23, 2025

「閃電-K」最獨特之處在於其雙重角色能力。除了作為模擬高速威脅的高速靶機，供部隊進行防空演練外，其「神風模式」提供了一種可在不對稱作戰中發揮關鍵作用的打擊選項。與傳統消耗性無人機不同，「閃電-K」可以被長時間隱蔽部署，並在關鍵時刻瞬時發射，讓敵方的情報與監視作業變得更加困難。

此項成就凸顯了土耳其在無人系統領域日益增強的自主研發能力。從軍事層面看，它為土耳其武裝部隊提供了更大的作戰彈性；從地緣政治層面看，它強化了土耳其的國防工業獨立性，降低了對外國靶機供應商的依賴，同時也為其在中東、中亞與非洲的夥伴國家，提供了一項潛在的出口產品。

