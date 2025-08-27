恆春半島東岸夜間開火！ 國軍35快砲與麻雀飛彈展現防空戰力

恆春半島東岸夜間火力四起，35快砲與麻雀飛彈展現防空戰力，圖為資料照。（軍事粉專「Taiwan Adiz」提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕儘管恆春半島近日天候不穩，國軍仍連續兩天凌晨在恆春東海岸展開激烈軍事演訓，空軍35快砲系統與麻雀飛彈在「天兵雷達」搜索、追瞄下，進行夜間實彈射擊。軍事迷雖難以捕捉畫面，仍直呼過癮。據悉，雖外傳35快砲、麻雀飛彈將於5年內汰除，仍透過此次演訓展現防空戰力，可搭配天兵雷達，精準反制戰機與巡弋飛彈。

軍事粉專「Taiwan Adiz」分析，35快砲與麻雀飛彈系統，可對應新興無人機威脅，仍具高度作戰價值，短期內無需急於汰換。GDF-006型35公厘雙管防空快砲，兩門砲齊射時的射速，可達每分鐘1100發，槍口初速達每秒1175公尺，最大射高8500公尺。其優勢在於雷達導引與瞄準具雙模式，精準、機動且全天候作戰能力強，堪稱低空防禦利器。

軍方強調，此次演訓強化東海岸防空戰備，驗證夜間作戰效能。隨著新式武器逐步導入，35快砲與20機砲等傳統裝備，仍將在無人機時代扮演關鍵角色，捍衛台海安全。

