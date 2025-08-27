自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄羅斯慘了 路透：14％煉油廠遭烏軍打癱

2025/08/27 13:32

圖為烏克蘭無人機攻擊後，俄羅斯羅斯托夫（Rostov）附近一處煉油廠陷入火海。（圖取自Telegram）圖為烏克蘭無人機攻擊後，俄羅斯羅斯托夫（Rostov）附近一處煉油廠陷入火海。（圖取自Telegram）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透報導，烏克蘭最新一波的無人機與飛彈攻擊，已對俄羅斯石油產業造成了迄今為止最沉重打擊之一。報導引述烏克蘭軍方消息人士的說法，這波攻擊癱瘓了至少17座煉油設施，使俄羅斯全國約14%的總煉油產能停擺。

烏克蘭這波攻擊的目標遍及薩馬拉、梁贊、伏爾加格勒、奧廖爾與列寧格勒等多個地區。衛星影像與地方報告證實，俄羅斯石油公司旗下的梁贊煉油廠、盧克石油（Lukoil）伏爾加格勒工廠，以及聖彼得堡附近的燃料碼頭，均遭受了廣泛破壞。俄羅斯官員雖承認發生火災與臨時停產，但並未提供產能損失的具體數字。

烏克蘭的戰略目標：打擊「戰爭經濟」

路透指出，俄羅斯的煉油產業，早已因西方制裁與設備短缺而備受壓力。烏克蘭國防部情報總局（GUR）已日益將打擊能源基礎設施，作為削弱其所謂「侵略者戰爭經濟」的優先手段。

一名匿名的烏克蘭安全部門消息人士告訴路透：「我們的目標是降低俄羅斯為戰爭提供資金與燃料的能力。每一座停擺的煉油廠，都意味著前線的資源將會減少。」

俄空防被迫從前線後撤

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估指出，烏克蘭的重複性打擊，正迫使俄羅斯將其寶貴的防空資產從前線轉移，用以保護其腹地深處的能源目標。這項戰略成功地讓克里姆林宮陷入必須在前線與後方經濟命脈之間，做出艱難抉擇的困境。

