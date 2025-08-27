限制級
南韓外交部：美方未要求轉讓駐軍基地「土地所有權」
南韓外交部27日回應，美方並未提出轉讓基地土地所有權的要求。（彭博資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日當面向南韓總統李在明表達，希望美國能取得駐韓美軍基地的土地所有權，對此南韓外交部27日回應，並未接到美方提出的相關要求。
據《韓聯社》報導，南韓外交部相關人士表示，南韓為駐韓美軍提供多種直接或間接支援，以保障駐紮環境的穩定性，無償提供基地用地也屬其中一環。該人士強調，南韓今後將持續為提供良好駐軍環境並改善駐紮條件而努力。
川普25日在白宮與李在明舉行會談並接受記者提問時表示，美方在建設駐韓美軍基地方面投入甚巨，南韓雖有付出，但希望南韓轉讓土地所有權，以取代現行的租借方式。根據韓美現行協定，南韓免費向美軍提供土地作為基地用地，並分擔駐軍費用。
南韓國家安保室長魏聖洛在韓美領導人會談結束後也表示，需要進一步了解川普相關發言的背景。他強調，駐韓美軍基地用地由南韓無償提供，並非租賃。
