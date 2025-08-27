反制中國 美軍扶植新創發展自主船艦

圖為「藍水自主」公司（Blue Water Autonomy）為美國海軍開發的自主船艦概念圖。（圖：Blue Water Autonomy）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國波士頓新創公司「藍水自主」（Blue Water Autonomy）宣布，已完成一筆5000萬美元（約15.2億新台幣）的A輪融資，此輪資金主要由投資公司GV所挹注。這筆資金將使其能夠在明年建造並部署其第一艘專為美國海軍設計的長程自主船艦。

這項宣布的背景，是美國海軍正在尋求擴大艦隊規模的新方法，以抗衡中國日益增長的造船業主導地位。據報導，中國造船廠的產能是美國的200多倍，其海軍噸位的增長速度令五角大廈難以匹敵。作為反制，美國國會已撥款21億美元用於中型無人水面艦艇，國防部也強調需要可快速生產的自主平台。

「藍水自主」執行長雷恩．漢密爾頓（Rylan Hamilton）表示：「市場對專為海上安全與後勤設計的自主船艦有著迫切需求。這筆資金將使我們的團隊，能從龍骨開始，打造可在公海上連續運行數月的長程自主船艦。」他強調，公司專注於完善單一平台級別的策略，將確保無與倫比的品質、上市速度與可靠性。

「藍水自主」的領導團隊由資深創業者、海軍退役官兵與造船專家組成，其成員曾參與向美國海軍交付超過30艘艦艇的計畫，包括驅逐艦與兩棲艦艇。該公司認為，結合造船與機器人技術的專業知識，使其具備了獨特的創新與規模化能力。為強化與五角大廈的聯繫，該公司近期更在華盛頓特區設立了辦公室。

