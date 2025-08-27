自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情人物

馬基隊長洪源廷上校離任 黃健忠市長致贈「金飯碗」表達感謝

2025/08/27 14:23

馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給即將進修馬基隊長洪源廷。（馬公市公所提供）馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給即將進修馬基隊長洪源廷。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕空軍馬公基地勤務隊隊長洪源廷上校即將赴國防大學戰爭學院進修，結束駐守澎湖的短暫任期。今（27）日洪隊長在新任隊長鍾顯慶上校陪同下，率領部屬拜會馬公市長黃健忠辭行。黃市長除致贈象徵榮耀與祝福的「金飯碗」，亦贈送印有馬公城市意象的運動毛巾，感謝他任內積極協助後送傷患、參與社區活動、服務地方，展現軍愛民、民敬軍的最佳典範。

馬公市長黃健忠表示，洪隊長雖僅駐澎八個月，卻走入社區、深入民情，不僅協助多位重大傷患、風災滯留澎湖旅客，透過軍機C-130後送台灣就醫或返鄉，更主動帶領弟兄參與社區共餐、海岸淨灘等公益行動，將軍人的責任與情感落實在日常服務中，深獲地方好評。馬基隊向來是馬公市最重要的夥伴，洪隊長的表現也再次深化軍民合作的溫度。

當日同行拜會的成員，包含新任隊長鍾顯慶上校、士官督導長王朝慶、分隊總班長徐孝仁及行政士官長莊淑萍。黃市長也特別一一致意，並代表市公所致贈象徵城市意象的運動毛巾，感謝馬基隊弟兄姐妹們對馬公市的長期守護與參與，期許未來雙方持續深化交流，攜手打造安全友善的城市環境。

空軍馬基隊多次協助民間疏運，支援疏運颱風滯留旅客。（空軍馬基隊提供）空軍馬基隊多次協助民間疏運，支援疏運颱風滯留旅客。（空軍馬基隊提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中