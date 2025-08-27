馬基隊長洪源廷上校離任 黃健忠市長致贈「金飯碗」表達感謝

馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給即將進修馬基隊長洪源廷。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕空軍馬公基地勤務隊隊長洪源廷上校即將赴國防大學戰爭學院進修，結束駐守澎湖的短暫任期。今（27）日洪隊長在新任隊長鍾顯慶上校陪同下，率領部屬拜會馬公市長黃健忠辭行。黃市長除致贈象徵榮耀與祝福的「金飯碗」，亦贈送印有馬公城市意象的運動毛巾，感謝他任內積極協助後送傷患、參與社區活動、服務地方，展現軍愛民、民敬軍的最佳典範。

馬公市長黃健忠表示，洪隊長雖僅駐澎八個月，卻走入社區、深入民情，不僅協助多位重大傷患、風災滯留澎湖旅客，透過軍機C-130後送台灣就醫或返鄉，更主動帶領弟兄參與社區共餐、海岸淨灘等公益行動，將軍人的責任與情感落實在日常服務中，深獲地方好評。馬基隊向來是馬公市最重要的夥伴，洪隊長的表現也再次深化軍民合作的溫度。

當日同行拜會的成員，包含新任隊長鍾顯慶上校、士官督導長王朝慶、分隊總班長徐孝仁及行政士官長莊淑萍。黃市長也特別一一致意，並代表市公所致贈象徵城市意象的運動毛巾，感謝馬基隊弟兄姐妹們對馬公市的長期守護與參與，期許未來雙方持續深化交流，攜手打造安全友善的城市環境。

空軍馬基隊多次協助民間疏運，支援疏運颱風滯留旅客。（空軍馬基隊提供）

