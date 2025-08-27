港勤拖船採購延宕十餘年 監察院罕見重話批海軍「一事無成」

海軍為汰換老舊港勤船隻，原訂2020至2024年採購7艘「新式港勤拖船」，卻因屢次流標而不如預期。監察院在7月17日發布籌獲過程的調查報告，發現海軍司令部居然用17年前的拖船採購金額推估未來採購預算，罕見重批海軍一事無成。圖為南方澳的拖船。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍為汰換老舊港勤船隻，原訂2020至2024年採購7艘「新式港勤拖船」，卻因屢次流標而不如預期，展延4年至2029年結案。隨後又多次流標，因此修訂建案文件，分二階段至2036年前籌獲，待2029年前一階段2艘獲裝後，再爭取二階段5艘預算。對此，監察院曾在7月17日發布籌獲過程的調查報告，發現海軍司令部居然用17年前的拖船採購金額推估未來採購預算，罕見重批海軍「一事無成」。

綜合先前報告，海軍司令部原計畫自2020年至2024年間，以9億6800萬2千元，採購7艘3200匹馬力的新式港勤拖船，卻多次未能決標。根據5月最新消息，海軍重新辦理商情公開徵求，並修訂建案文件，改採二階段籌獲。

但監察院依據審計部112年度中央政府決算報告揭露幕後過程，指出海軍在2016年規劃2019年起籌獲時，所依據拖船決標金額標準，卻是以2002年花蓮港務局籌獲1艘拖船之決標金額為準計算，兩者相距至少17年，金額卻僅增加1成。直到整體規劃書階段，才發現需求金額為原預估金額的近兩倍，被國防部退回檢討。

另外，在籌獲過程中，海軍皆有中科院、軍備局及自身委託技術服務專案管理公司所做商情蒐集結果，均警示海軍估算金額有誤，海軍卻仍堅持以被國防部退回後、為精實預算而委託海發中心成本分析的結果為基礎修正，以合理化最早的預算估計金額，又適逢新冠疫情、俄烏戰爭等，致該案執行10餘年卻一事無成，貽誤軍機，海軍難辭其咎。

監察院也批評國防部，指出幕僚單位有調控及審查軍事建案文件之責，卻未能藉由審查時機徹底了解本案建案預算大幅變動癥結，適時督促編實預算，導致建案不斷延宕。

最後監察院指出，即便建案過程中將計畫金額調增至20億元，也未能滿足7艘建造成本，現採二階段、2028年起籌獲，不僅等於再度延宕，現役老舊拖船也就繼續服役，維保成本將水漲船高。

對此，國防部坦承，本案於104年底開始起案，104至110年間因承辦人相繼因留職停薪、退伍、離差等種種原因，導致本案各承辦人員軍事投資建案教育訓練未確實，實務經驗缺乏，故未能因應預算凍結、疫情、烏俄戰爭及全球航運市場需求大增等因素，適時調整預算，有訓練未確實、實務經驗缺乏之缺失。

