同等級對決？ 美國民兵救護直升機首尬F-15戰機練「生存」

圖為隸屬美國加州空軍國民兵的HH-60G「鋪路鷹」救護直升機，當地時間25日在海上實施戰場反制測試訓練，對決一架F-15D戰機（後）。（美軍國民兵官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕說到空戰，喜愛軍事電影的讀者可能聯想得到如《捍衛戰士》中的戰機纏鬥，又或是《全面攻佔》中直升機在火網間穿梭的畫面，不是面對同類儎台就是迎戰地面威脅，但若是旋翼機「對決」定翼機呢？這應該就稀少許多。不過，美國空軍國民兵近期就讓兩架HH-60直升機接戰一架F-15戰機，首開異機種空中對戰訓練的先例。

美國《軍事時報》（Military Times）今（27）日報導，位於加州的美國空軍國民兵（ANG），近期從當地派遣了HH-60W「快樂巨人二世」、HH-60G「鋪路鷹」直升機各一架，以及一架F-15D戰機，但它們並非友軍，而是要在訓練中「對抗」，由慢速直升機組合槓上高速戰鬥機，創下首次（first of its kind）異機種對抗的測試紀錄。

圖為同軍的HH-60W「快樂巨人二世」救護直升機，當日參與同測試的實際畫面。可見面對F-15D戰機襲來，該機隨即以熱焰彈施放實施干擾，強化戰場生存性。（美軍DVIDS網站）

美軍國民兵指出，上述的HH-60W、HH-60G兩架直升機，分別來自加州境內的第305救護中隊（305th Rescue Squadron）、第129救護中隊（129th Rescue Squadron），而來自第144戰鬥機聯隊（144th FW）的F-15D戰機假想敵，有效驗證救護直升機在真實戰場的防禦效能，提升人員存活率。

此次測試的HH-60W、HH-60G直升機，其機體皆以UH-60「黑鷹」直升機為基礎衍生而來，但兩者外觀的最大差異，在於機鼻結構和搭載的裝備；新款的HH-60W機鼻裝有氣象雷達，舊型的HH-60G型機則無，並把氣象雷達、熱成像儀安裝在機鼻下方。

美軍國民兵指出，此次測試數據將作為救護直升機隊人員訓練、裝備升級等規劃的參考，如電戰分析、電戰反制系統等次裝備均會納入考量，以提升機隊的戰場生存性。

