擊落5架日機、經歷神風特攻隊撞艦！ 美最後一位二戰王牌飛行員辭世

被認為是美國最後一位二戰「王牌飛行員」的唐納·麥佛遜於本（8）月14日辭世，享嵩壽103歲。他在服役期間共擊毀了5架日機，還目睹了神風特攻機撞上己艦。（圖片取自美國國家二戰博物館）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕被認為是美國最後一位二戰「王牌飛行員」的唐納·麥佛遜（Donald M. McPherson），於本（8）月14日辭世，享嵩壽103歲。他在二次大戰末期駕駛F6F「地獄貓」戰機，在沖繩海域擊落5架日機，其中包含3架神風特攻機，並在「埃塞克斯號」航空母艦上親眼目睹神風特攻隊撞上軍艦的雷達塔。



美國國家二戰博物館（Ｎational WWII Museum）22日發布消息表示，被認為是最後一位二戰倖存的美國「王牌飛行員」（ACE）唐納·麥佛遜，於8月14日辭世，享年103歲。麥佛遜在第二次世界大戰的最後幾場戰役中擔任美國海軍飛行員，在埃塞克斯號航空母艦上服役的期間，擊落了5架日軍戰機，並獲得了國會金質獎章和三枚傑出飛行十字勳章。

麥佛遜於1943年報考美國海軍飛行員，並於1944年8月任官少尉，隨後加入第83戰鬥機中隊（VF-83）駕駛格魯曼F6F「地獄貓」戰鬥機。1945年3月，他隨隊駐紮至「埃塞克斯號」航空母艦（CV-9）上，並參與了沖繩戰役的海上戰鬥；4月6日他在沖繩海域擊落了2架愛知D3A「九九式艦上俯衝轟炸機」，接著又於5月擊毀了3架作為神風特攻機的川西E7K「九四式水上偵察機」。

1944年7月，一架F6F「地獄貓」戰鬥機在「埃塞克斯號」航空母艦甲板上進行維護。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

報導引述麥佛遜曾回憶道，在「埃塞克斯號」上待到第二天晚上，他親眼目睹了駐紮在日本九州的神風特攻隊攻擊艦隊，一架自殺特攻機撞上了「埃塞克斯號」的雷達塔，然後在附近墜毀，另一架特攻機重創了「漢考克號」航空母艦（CV-19）。目睹這一切的麥佛遜，開始懷疑自己到底陷入了什麼境地。

1944年11月，一架日軍神風特攻機被高射砲擊中，撞毀在「埃塞克斯號」航空母艦上。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

參與太平洋戰役末期的麥佛遜也有與死神擦肩而過的經歷，在麥佛遜的首次戰鬥任務中，他的機隊飛越了300英里（約480公里），襲擊日本九州的Nittigahara飛行場，當他撤離攻擊時發生引擎失速，並遭到防空砲火的攻擊，但最終仍順利返航；事後他們在檢查飛機受損情況時，發現一枚20 公厘的砲彈打穿了駕駛座後方約一英尺處的機身，並切斷了控制尾翼的其中一條操控纜。

麥佛遜退役後轉任郵務員，並長期投身公益，擔任青少年體育教練與協助訓練童軍。他在2024年9月獲邀登上二戰時期的SB2C俯衝轟炸機升空，重返天空飛行。

