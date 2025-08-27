美軍砸887億！為F-35狂造141具「心臟」

普惠公司（Pratt & Whitney）將為第18批次的F-35戰機生產141具F135發動機。圖為F135發動機正在進行測試。（圖：美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》報導，美國海軍已授予普惠公司（Pratt & Whitney）一份價值近29億美元（約887億新台幣）的合約修正案，為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）正在生產的最新一批F-35戰鬥機提供動力核心。

這批多達141具的F135發動機，將被安裝在第18批次的F-35戰機上。美國海軍已於2024年12月授予洛馬一份價值高達118億美元的主合約，用於生產該批次的145架F-35。此次授予普惠的發動機合約，是確保這條龐大生產鏈順利運作的關鍵一環。

請繼續往下閱讀...

合約的資金來源，凸顯了F-35計畫的跨軍種與國際合作特性。其中，美國海軍將提供約6.56億美元，空軍貢獻約6.15億美元，而超過7.4億美元的款項，則由海外軍售客戶與非美國的計畫參與國共同分攤。普惠公司預計將在2028年2月前完成這批發動機的生產。

除了F-35計畫外，美國海軍近期也授予了其他關鍵的後勤維護合約。波音公司（Boeing）同樣獲得一份價值3.15億美元的獨家合約，將為其生產的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機維修起落架，相關工作預計將在2029年9月前完成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法