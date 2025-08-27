自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄國人崩潰！烏軍專打煉油廠 油價飆漲50％

2025/08/27 15:59

圖為8月25日，車輛停在俄羅斯海參崴（Vladivostok）的一處加油站。烏克蘭的無人機攻擊已導致俄羅斯部分地區爆發汽油短缺。（美聯社）圖為8月25日，車輛停在俄羅斯海參崴（Vladivostok）的一處加油站。烏克蘭的無人機攻擊已導致俄羅斯部分地區爆發汽油短缺。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯27日襲擊烏克蘭赫爾松，造成1名81歲婦女死亡和2人受傷。與此同時，在烏軍近幾週成功襲擊了多座煉油廠與其他石油設施後，俄羅斯一些地區的加油站已油料告罄，駕駛人被迫在加油站前大排長龍，部分地區官員更訴諸配給制，甚至完全停止銷售。

俄襲赫爾松致1死2傷

根據法新社報導，赫爾松檢察官辦公室在Facebook上表示，俄軍27日清晨開始對赫爾松發動攻擊。1名81歲婦女因俄軍攻勢死亡，另1名53歲婦女受傷後被送往醫院，還有1名56歲男子在無人機攻擊中受傷。

赫爾松檢察官辦公室指出，他們已展開戰爭罪調查。

俄羅斯近幾個月來在與烏軍戰鬥中取得進展，目前佔領約五分之一烏克蘭領土。烏克蘭26日才首次承認，俄軍已進入此前未遭受激烈戰鬥的中部行政區第聶伯羅彼得羅夫斯克州。身為烏克蘭戰略港口城市的赫爾松，也持續遭受俄羅斯攻擊。

值得注意的是，據美聯社報導，烏克蘭無人機最近幾週也襲擊俄羅斯煉油廠和其他石油基礎設施。8月2日至8月24日期間，烏克蘭至少襲擊俄羅斯石油基礎設施12次，其中至少10次攻擊目標是從俄羅斯梁贊（Ryazan）延伸至伏爾加格勒的弧形地帶煉油廠。

卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員瓦庫連科（Sergey Vakulenko）聲稱，大多數採油作業都在該弧形地帶進行，且該範圍人口相當稠密。

隨著農民收割季與夏末度假潮的需求飆升，俄羅斯國內最高等級的A-95汽油，其批發價格上週在聖彼得堡國際商品交易所飆升至歷史新高，比今年一月時高出約50%。俄國媒體報導，遠東地區與克里米亞半島的燃料短缺問題尤為嚴重。在與北韓接壤的濱海邊疆區，有民眾甚至在網路上以高達官方數倍的價格兜售汽油。

這場汽油危機凸顯了俄羅斯本土的一大脆弱性，並有可能隨著無人機戰爭的演進而被進一步利用。為緩解短缺，俄羅斯已於7月28日暫停汽油出口。然而，專家指出，這場危機目前仍局限於特定地區，首都莫斯科因其周邊有多座大型煉油廠供應，暫時倖免於難。此外，由於俄軍與大部分卡車、巴士主要使用柴油，而俄羅斯的柴油產量遠大於國內所需，因此軍事行動暫時不會受到直接衝擊。

