空軍也要買訓練用多軸無人機 要能飛25分鐘並指名「MIT」

空軍司令部將採購多軸無人機用於訓練。圖為陸軍操作多軸無人機參與中華職棒開球活動情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各部隊因應全球趨勢，加速籌獲無人機並擴大人員訓練量能。根據政府採購網今日公布的公開徵求資訊，空軍司令部正對外徵求訓練用多軸無人機，須具備25分鐘以上續航力，還指名無人機外殼、內部零件與遙控器等，整體須為台灣製造。

根據空軍司令部於政府採購網發布的公開徵求訊息，空軍正徵求訓練用無人機採購，雖然未註明欲採購數量，但揭露多項採購需求，首先，這型無人機的外殼、內部零件及遙控器等，整體須為台灣製造，且廠商得附上證明，後續也得配合拆機檢驗，也不能具備攝影功能。

這份公開徵求資料揭示，空軍這型多軸型無人機，要具備至少25分鐘的續航力，且可以定點起降、定高飛行，也須設置「電子圍籬」，限制無人機飛行高度與半徑，也須有一鍵返航功能。另外，每架無人機須配賦3顆電池、2顆遙控器電池，並有收納包、保養拆卸工具、備份螺旋槳葉片等，也享有2年保固。

由於多軸無人機易於操作，且飛行姿態可自動「回正」，因此被視為入門訓練的理想機種。在實務使用上，多軸無人機也可掛載攝影鏡頭從事監偵任務，甚至可掛上炸彈攻擊敵方目標，使用彈性甚大。

