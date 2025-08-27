法、西、瑞典方案都出局 加拿大新潛艦採購將成德、韓對決

加拿大海軍的維多利亞級潛艦首艦（SSK 876）。（加拿大皇家海軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕加拿大海軍（RCN）現有4艘維多利亞級潛艦，將持續服役至2030年代；不過，面對日益嚴峻的極圈、印太局勢，加國也相應啟動新一代潛艦採購計畫，在汰舊換新的同時也尋求艦隊擴張，而該國政府近日宣布，這項計畫現已篩選2家合格廠商進入決選，後續將由德國TKMS對決南韓韓華海洋，競逐最終訂單。

加拿大政府基於「我們的北方，強壯而自由」（Our North, Strong and Free）國防政策，計畫籌建新一代潛艦艦隊，滿足極圈防衛需求，並以「加拿大巡邏潛艦」（CPSP）計畫名義，蒐羅25項採購方案，並在26日宣布德國的「蒂森克虜伯海洋系統」（tkMS）、南韓韓華海洋（Hanwha Ocean）兩家廠商，進入終輪決選。全案預計2035年前完成採購並接收首艦。

請繼續往下閱讀...

軍聞媒體「Naval News」報導指出，加國CPSP計畫共有5間廠商入選，分別為法國海軍集團（Naval Group），德國tkMS、韓華海洋、西班牙納凡提亞（Navantia），以及瑞典紳寶集團（Saab）。

南韓島山安昌浩級潛艦「申采浩號」（SS-086）。（南韓海軍官方Facebook）圖為德國「蒂森克虜伯海洋系統」（tkMS）的212A級潛艦，加拿大未來有望採購該系列更新的212CD型潛艦，作為下一代水下戰力。（tkMS官網）

加國海軍現有4艘「維多利亞級」（Victoria-class）柴電攻擊潛艦，前身為英國海軍「支持者級」（Upholder-class）潛艦，有經過現代化升級，可持續服役至2030年代；而現正推動的CPSP計畫，未來將籌購達12艘新潛艦，除汰換前者，也尋求擴大艦隊規模，有望以德國212CD系列、南韓的島山安昌浩級潛艦其一，建構起該國新一代的水下戰力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法