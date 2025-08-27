促進無人機合作抗中 金融時報：美國防部今年將派代表駐台

國防部在今年漢光41號演習之中操作微型無人機，外傳美國計畫派遣官員駐台，就無人機科技等持續深化交流。（國防部發言人官方Facebook）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕世界各國積極發展無人機戰力，英國媒體《金融時報》今日引述數名消息人士報導，在對抗中國軍事發展情境下，美國五角大廈推動創新技術的國防創新部門（DIU），計畫向多國派遣聯絡官駐點，其中，今年將派一名聯絡官來台，藉此加快無人機領域合作、導入科技產業能量。

《金融時報》今日獨家報導指出，DIU的發言人稱，美方計畫在印太、歐洲、中東地區的盟友、合作夥伴建立聯絡點，報導也引述3名知情人士所言指，國防創新部門計劃派遣一名聯絡官來台，藉此加快無人機領域合作、導入科技產業能量，另外也將派一名官員前往日本。

知情人士表示，這名派駐台灣的聯絡官，將在美國在台協會（AIT）辦公，而無人機肯定會成為交流重點，同時也著眼於更廣泛的民間、軍民兩用生態系，包括科技產業範疇。

不過，即使美國國防創新部門已與新加坡、日本、阿拉伯聯合大公國等簽署合作協議，目前也僅在英國設立常駐機構，直至去年10月才互派聯絡官。

報導提到，美軍推出這項計畫的背景，正值中國持續發展太空、海軍、飛彈的新型武器，反觀美國的國防工業正面臨產能問題的挑戰。以中國海軍為例，其利用美國不再有優勢的商業造船能量，進而成為世界最龐大的海軍。

成立於2015年的美國國防部國防創新部門，正持續以私人企業的創新思維、軍民兩用技術扭轉頹勢，美國政府2年前要求國防創新部門，應致力於美軍如何在大國戰爭之中取勝的關鍵技術，其中也包括無人機等自主系統。

