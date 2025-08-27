【影】選擇升空是為了守護所愛 國軍《飛行之外》MV向全體官兵致敬

《飛行之外》MV封面設計。（擷自軍聞社《飛行之外》影片）

〔記者陳治程／台北報導〕九三軍人節將屆，國軍三軍官兵每天為了國家安全，努力執行戰備任務，而因應不時的共機侵擾，每每要飛上第一線的飛行員們，壓力和辛勞自然也不在話下為此，國防部官媒今日推出《飛行之外》新曲，紀錄飛官升空值勤之餘，也刻劃飛官在地面上與家人互動的溫馨畫面，致敬他們居間穿梭，無悔奉獻的服務精神。

國防部表示，此次由軍聞社推出的《飛行之外》MV，配合九三軍人節前夕在臺北大巨蛋職棒開球儀式中首度上映，MV搭配真摯溫柔的旋律，除三軍飛官們專注飛訓的模樣，也記錄他們在訓練與任務之餘和家人相聚的日常；更從軍眷的視角，看見他們等待飛官的眼神、輕聲叮嚀的語調，以及報喜不報憂的深情，讓這支MV不只屬於飛官，也屬於所有官兵，向無懼艱難，傾力守護的國軍們，以及理解、支持與陪伴的家人們致敬。

請繼續往下閱讀...

空軍飛官們在天空破曉之際，升空值勤的畫面。（擷自軍聞社《飛行之外》影片）

「飛行之外的，正是飛官們能夠持續捍衛領空的力量。」在無垠的天空裡，飛官們專注於每一次起降與任務；而在天空的另一端，家人則默默守候，將牽掛化作他們飛行的力量。

值得注意的是，為了呈現這份跨越藍天與家園的情感，軍聞社特別邀請空軍虎團主唱、時任空軍官校戰鬥訓練組教官江中豪中校獻唱，影片內容描述空軍第7聯隊朱偉銘少校、空軍第1聯隊黃濬桀中校與龔嗣傑上尉、海軍反潛航空大隊徐藝軒中尉、陸軍航空601旅林安倫上尉、602旅蘇椿詠中校與鄭羽筑少校等跨軍種飛行員，共同交織出屬於國軍的飛行故事，並向默默支持的軍眷們，獻上最高的敬意與感謝。

海軍飛官與S-70C反潛直升機。（擷自軍聞社《飛行之外》影片）

《飛行之外》在製作的核心上，不只是飛行的故事，更是關於全體官兵的守護與被守護的承諾，在軍人節前夕，讓我們向每一位在崗位上奮戰的官兵致敬，也向每一位軍眷獻上感謝，謝謝你們成為最強而有力的後盾，讓天空、家園更安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法