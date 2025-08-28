畫面曝光！中國海警船艏撞爛 停靠海南島解放軍港整修

衛星空拍捕捉到艦艏嚴重毀損的中國海警船，目前正在海南島的中國解放軍榆林海軍基地靠港維修。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中菲兩國近年頻繁在南海爭議海域發生衝突，中國海軍052D型飛彈驅逐艦「桂林號」及中國海警船11日夾擊菲律賓海警船「蘇祿號」，不料中國兩船艦卻在夾擊過程中相撞，中國海警船艦艏嚴重毀損凹陷、無法航行。最新衛星空拍圖顯示，艦艏嚴重毀損的中國海警船，目前正在海南島靠港維修。

根據《路透》報導，美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）拍下的衛星空拍圖顯示，這艘舷號3104的中國海警船21日在海南省三亞的榆林海軍基地維修，可看到3104艦停靠在港邊、船頭被削平，前方與側面各有一艘拖船。

請繼續往下閱讀...

此次碰撞事件是中菲南海爭端發生以來，首度有中國船隻在當地發生碰撞，此事在國際引發關注，中國內部則對此噤聲，事發過後中國官員均未針對此事發表評論，僅由官方指責菲律賓船隻的「危險操作」行為，對於自家艦艇相撞隻字未提。菲律賓外交部則回應，菲律賓對於無須負責，此次事故是個「不幸的事件」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，海警船3104艦的前身為海軍的056型飛彈護衛艦，因此該艦返回海軍基地進行維修十分合理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法