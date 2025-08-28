從概念到飛行僅16個月 「忠誠僚機」YFQ-42首次試飛

圖為一架YFQ-42A順利在加州一處測試點進行飛行測試時起飛。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍備受關注的「忠誠僚機」（CCA）計畫，經過數年審核，最終選定YFQ-44A「烈火」及的YFQ-42A「Gambit」兩款方案作為原型機。其中，通用原子航空推出的YFQ-42A，近期已成功首次試飛。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國空軍和通用原子昨日宣佈YFQ-42試飛成功，美國空軍並表示，YFQ-42A和YFQ-44A兩款忠誠僚機在5月首飛前都有開始進行地面測試。

美國空軍部長梅因克表示，合約授予後，CCA從概念到飛行僅用了16個月的時間，證明能夠快速提供作戰能力。CCA在創紀錄的時間內完成了從概念到試飛的整個過程，這證明只要掃清障礙，以作戰人員為核心進行協調，就能快速交付。

YFQ-44A「烈火」的製造商安杜里爾公司則表示，YFQ-44A 的飛行測試即將開始。

美國空軍指出，目前計畫在2026年決定生產決策，可能選定一中一款，也可能兩款都會生產。空軍官員先前表示，目前在「增量1」階段將訂購100至150架，未來則會透過多個產品迭代開發採購1000架或更多CCA。這代表未來CCA可能會有各式各樣的設計。

