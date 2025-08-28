強化陸戰隊射擊能力 海軍斥資2千萬擴增移動式電子靶

海軍將花費2065萬3000元在桃園地區執行「落地式隱現靶機暨附屬設施」案；據了解，應與移動式人形電子靶與相關設施有關。圖為海軍陸戰隊戒護兵力。（資料照／記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為了使訓練更貼近實戰，不僅步槍射擊的姿勢要更多元，目標靶的型態也要更擬真才行。海軍近日公布了一則採購決標資訊顯示，將花費2千萬餘元，在桃園新增「落地式隱現靶機暨附屬設施」，推測此案與陸戰隊66旅訓練高度相關。另據了解，該案應屬於移動式人形電子靶與相關設施，以提升實戰化射擊。

根據政府電子採購網26日公布的決標資訊，海軍將花費2065萬3000元在桃園地區執行「落地式隱現靶機暨附屬設施」案，並附註說明其為「其他特殊用途之機具及其零件」類，並涉及國家安全，全案預計執行時間自今年8月22日至明（2026）年2月17日止。

據了解，該靶機案應屬於移動式人形電子靶與相關設施；而海軍在桃園地區的主要地面作戰部隊為陸戰隊66旅，在桃園地區擴增地面射擊靶機，不難排除與66旅，乃至陸戰隊訓練有關。由於國軍以往訓練多以固定式的人形立牌為主，偶有可翻下隱匿或現身人形靶，但這些仍不足以應對不斷變化的實戰場景，因此國軍很可能參考美軍的射擊訓練，新增移動式標靶。

美國陸軍日前採購了新型的「無軌式移動靶具」，運用其可模擬車輛、人員的標靶，搭配GPS導引的路徑追蹤科技，以及射擊即時回饋的通信能力，是一款能抵禦輕兵器射擊的移動式訓練儎台；與訓場中設置的固定靶相比，具備更佳的訓練效益。

圖為美軍日前選購的人員型「無軌式移動靶具」（TMT-V）。（圖片來源:普瑞特米勒國防公司）

