李在明「安美經中」政策告終站隊美國 北韓拒絕無核化談判

美國總統川普25日在白宮會晤南韓總統李在明，李在明會後宣布「安美經中」路線告終。針對會中提及朝鮮半島無核化議題，朝中社27日發表評論指出這是「天真的幻想」。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普25在白宮接待南韓總統李在明，雙方討論主題涵蓋貿易、造船、對美投資3500億美元細節，以及朝鮮半島和平、國防支出分擔等軍事議題。李在明會後指出，過往美國和中國關係平緩時期，南韓採取的經濟靠中國，安全靠美國「安美經中」路線，現已無法再延續。針對美韓討論朝鮮半島議題，朝鮮北韓27日首次表態，指出李在明無核化北韓的承諾是「天真的幻想」。

星條旗報報導，北韓官媒朝中社27日發表評論文章指出，韓國總統李在明訪美期間的美韓合作及半島無核化言論，反映其「狡猾的偽善者嘴臉昭然若揭」。

報導指出，雖然朝中社批評李在明的韓美關係，但沒有提及李在明與川普的會晤。

文章稱，韓國本來就是把反朝對抗政策定為國策的敵對國家，但李在明政府非要裝出一副有意恢復「朝韓關係」的樣子。李在明訪美言論如實地證明，韓國對朝鮮的對抗企圖絕不會改變。

文章強調:「我們的擁核國家地位是正確反映來自外部勢力的敵對威脅，和世界安全格局變遷的必然選擇。我們的核政策是根據全體朝鮮人民的一致心願，由國家的最高法律、基本法永久固定的。它不會改變，除非這個世界和朝鮮半島的政治軍事環境發生變化。」

朝中社指出，朝鮮永不放棄國威和國體，擁核立場是絕對不變的。韓國把國家的一切主權全部交給美國，完全不懂朝鮮核問題的性質，仍對「無核化」寄予錯誤的期待，這是極其荒唐的妄想。

文章認為，李在明政府接續患上「無核化妄想症」這一遺傳病，這不僅對韓國不利，對任何人也都有害無益。

