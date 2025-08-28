反制中俄「末日武器」北約擬研發新型艦載飛彈

圖為一枚進化型海麻雀飛彈（ESSM）從美國海軍「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）上發射。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與俄羅斯日益嚴峻的空中與飛彈威脅，北約（NATO）正尋求強化其艦隊的防禦能力。根據軍事媒體《Naval News》取得的最新文件，北約海麻雀專案辦公室已啟動計畫，尋求其主力「進化型海麻雀飛彈」（ESSM）的下一代版本，旨在反制中俄的先進武器。

這款被稱為「次世代重要型號」（Next Significant Variant）的飛彈，其研發動機源於北約艦隊正面臨的超音速、彈道飛彈乃至極音速武器的威脅。此外，近年在紅海與烏克蘭戰場上，低成本無人機與反艦飛彈的擴散，也凸顯了對更高效攔截器的迫切需求。

海麻雀系列飛彈自1960年代以來，一直由美國軍火巨頭RTX公司（前身為雷神）與其國際夥伴合作設計生產。這個由12個國家組成的聯盟，數十年來為全球盟邦海軍提供了關鍵的點防禦能力，其飛彈被廣泛部署在航空母艦、驅逐艦、巡防艦與兩棲突擊艦上。

體積不變 性能須倍增

根據文件，新飛彈的研發面臨一項關鍵限制：其直徑必須維持與現役ESSM Block II相同的25.4公分（10吋）。這是為了確保新彈能繼續以「四合一」的高密度方式，裝填進盟國海軍現有的MK 41垂直發射系統中，避免昂貴的艦體改造工程。

隨著當代威脅加劇，對海麻雀飛彈的需求依然強勁。就在今年六月，日本三菱電機才與RTX簽署了一份價值2.5億美元的合約，將在日本本土授權生產ESSM Block 2飛彈，顯示其在印太地區的關鍵角色。

啟動下一代版本的研發，象徵北約已正視新的威脅現實。新飛彈的開發將採用開放式架構，以確保所有聯盟夥伴都能共享技術。此計畫的成敗，不僅攸關單一武器的更新，更將直接影響未來數十年，西方盟國海軍能否維持對中俄等威權國家的有效嚇阻能力。

