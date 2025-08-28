限制級
無懼中國3航艦 美海軍航空部隊司令稱其戰備處於歷史巔峰
美國海軍航空部隊司令奇弗（Daniel Cheeve）中將近期表示，美海軍航空戰力將維持高戰備至少10到15年。他並透露MQ-25「黃貂魚」無人加油機將於今年首飛，明年與航空母艦整合。圖為MQ-25。（圖取自DVIDS）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國可能在9月3日閱兵時同步舉行第3艘「福建號」航艦服役儀式，相比中國3艘航艦，美國仍有11艘現役航艦規模。負責美國海軍艦載機的航空部隊司令表示，目前海軍航空部隊的戰備正持續提升，並將維持至少10到15年。
軍聞網站「Sea power」報導，美國海軍航空部隊司令兼太平洋艦隊航空司令奇弗近日在美國海軍研究所和戰略與國際研究中心舉辦的論壇表示，無論是航空母艦或艦上的艦載機聯隊，以及遠征部隊，都處於高度戰備狀態。只有在戰備方面，特別是供應鏈和保障管理方面有ㄧ些小挑戰。
但奇弗說，「我們有一套完善的策略，所有這些零件供應的投資回報都體現在部隊的戰備狀態上。」
奇弗列舉目前海軍航空部隊的戰備狀態，指出F-35閃電II戰機是「遊戲規則的改變者，是艦隊中具有影響力的戰力」；第四、第五和第六代艦載戰機與有人/無人駕駛戰機協同作戰是「正確的組合」；第六代戰機將取代F/A-18E/F超級大黃蜂和EA-18G咆哮者電戰機。
奇弗透露，目前它以看到第六代戰機的海上版本，它是專門為航艦設計的完整版本。
奇弗透露，目前它以看到第六代戰機的海上版本，它是專門為航艦設計的完整版本。

他並補充，MQ-25「黃貂魚」無人加油機將於今年首飛，並於明年與航空母艦整合。
