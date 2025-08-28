國防召委PO軍事考察行程挨告 海軍司令部認定非機密 獲不起訴處分

北檢向海軍司令部查證後，確認該行程未列為機密，且未經國防部核定為國防秘密，認定王定宇罪嫌不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法委員王定宇於2018年7月23日至同年月31日擔任立院外交與國防委員會召集委員，參加國外軍事考察行程時，在臉書上PO出考察行程及地點。有民眾以此舉涉違反國家機密保護法為由，向台北地檢署告發。檢察官向海軍司令部查證後，確認該行程未列為機密，且未經國防部核定為國防秘密，認定王定宇罪嫌不足，予以不起訴處分。

告發人認為，王定宇身為立法院第九屆第5會期的外交與國防委員會召委，參加國外考察行程應屬機密，卻基於洩漏國家機密、洩漏國防以外秘密消息等犯意，在個人臉書上PO出「台灣桃園時間23：34…，軍事考察機密行程，即將出發」、「國防機密考察抵達歐陸第一天…」、「現在在法國東部的軍事基地」等文，認為王定宇違反國家機密保護法中的洩漏國家機密罪、刑法中的洩漏國防以外應秘密消息等罪嫌。

請繼續往下閱讀...

檢察官調查後認為，該行程雖有被外交與國防委員會列為「機密考察」，但多次函詢該會，僅回覆該案會期是「國外考察2次」，而海軍司令部則回覆，並未參與該考察行程，無任何機密等級文件可供審理。此外，該考察行程也非國防部核定的國防秘密。

檢察官認定，該考察行程未經國家機密保護法或其他法令核定機密等級、保密條件，非屬國家機密、國防秘密，故認定王定宇罪嫌不足，予以不起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法