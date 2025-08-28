「海鯤潛艦」都還沒交艦 台船董事長已換到第三個

海軍「海鯤號」潛艦在7月3日進行第三次海試時，一路往旗津外海進行測試。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦的原型艦「海鯤號」進度，目前已完成海測階段的3次浮航項目，但尚未進入到潛航階段，軍方稱預定今年11月交艦的期程並未改變，但多位軍方人士被問到是否真能如期交艦時，態度卻是欲言又止，加上「海鯤號」自開工至今，負責建造的台船公司，董事長接連換將，如今已是第三位，令人不免擔心，究竟「海鯤號」是否有外界不知道丶難以解決的問題。

潛艦國造是前總統蔡英文任內提出的重大政策，2017年3月21日，蔡英文在高雄左營的「海軍106年敦睦支隊啟航歡送暨潛艦國造設計啟動及和合作備忘簽署儀式」中，見證國防部、中科院、台船等單位簽署潛艦國造備忘錄，時任台船董事長為鄭文隆，2024年8月，台船董事長由成大系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘，但黃正弘上任才滿一年就請辭獲准，改由成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏接任。

「海鯤號」的建造進度在這段期間，同樣是問題多多，先是因為韓籍顧問丶技師團隊在台的消息被外洩，導致「海鯤號」的不利傳聞陸續浮現，外有已簽約的裝備供應廠商遭到外力介入干擾交貨，內有消息人士不斷放出「海鯤號」測試不如預期等訊息，海軍與台船卯足全力克服問題，可說是關關難過關關過，終於從HAT港測階段進入到SAT海測階段。

在國人都期盼「海鯤號」能如期完成海測潛航測試丶通過發射操雷等項目，可以於今年11月交艦給海軍之時，長期觀察台美軍事的專家梅復興卻驚爆指出，海鯤潛艦上的光電潛望鏡，竟然是承包廠商先借給台船，以滿足測試需求。梅復興質疑，即使這套光電潛望鏡通過了所有的測試，那正式的光電潛望鏡交付後，是否又要拆換再重新測試一遍呢？而所謂今年底就能通過所有測試執行交艦，是指完成哪次測試呢？台船丶海軍丶國防部迄今都未對外界說明此真相，屆時誰又要來為此事的可能後果負責呢？

國造潛艦原型艦「海鯤號」的完工交艦，是國人眾所期盼的大事，原型艦發現各項問題，其實應以健康的心態視之，畢竟發現問題丶解決問題，才能讓後續量產型潛艦的建造更加順利，軍方及台船應適時對外說明進度，並且澄清各界的疑慮。

台船董事長黃正弘以家庭因素為由請辭獲准、歸建成功大學，改由同校系的成功大學系統及船舶機電工程學系系主任陳政宏（如圖，擷取自成功大學官網）副教授接任。

