馬國購買科威特的F/A-18竟傳告吹了！ 二手機審查結果令人意外

外媒報導，馬來西亞已取消從科威特空軍採購二手F/A-18C/D型「大黃蜂」戰機的計畫。因為他們發現科威特的系統比馬國還老舊，加上預算有限、後勤壓力恐不符成本效益。圖為科威特的F/A-18C。（圖片擷取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕日前多方報導顯示，馬來西亞很可能會購買科威特的二手F/A-18戰機，並已進入派員審查機況階段；然而，令人意外的是，馬國決議放棄這項轉移計劃，因為他們發現科威特的系統比馬國還老舊，加上預算有限、後勤壓力恐不符成本效益。馬國的擔憂也可能與上週該國的F/A-18D失事有關，凸顯了舊機維護的潛在風險。

據軍聞網站《Defence Blog》引述知情人士的消息報導，馬來西亞已取消從科威特空軍採購二手F/A-18C/D型「大黃蜂」戰機的計畫。其主要原因包括可能包括飛機供應不足、後勤和財務障礙、系統等級落差，以及馬國空軍的長期價值問題；等到科威特能夠於2026、2027年交付這些戰機時，這些戰機將會更不符合馬來西亞的現代化需求。

請繼續往下閱讀...

馬國原欲增購科威特的38架二手F/A-18C/D型飛機，以取代目前擔任主力的俄製Su-30MKM戰機。圖為參與今年LIMA航展的馬來西亞F/A-18戰機，圖中該機已於上週失事。（資料照/記者劉宇捷攝）

經派員審查機況後，有了意外進展。報導指出，其實科威特的F/A-18C/D型戰機比馬來西亞現有的F/A-18D還要老舊！馬國戰機使用的是SCS29C軟體和AN/APG-73雷達，該雷達包含Link-16資料鏈，而科威特戰機仍在使用較舊的SCS25XK軟體和AN/APG-65雷達，性能較差。馬國若欲將飛機整合到機隊中，需進行大規模升級、提供新的後勤支持，並增加改裝時間。

即使科威特戰機的飛行小時數相對較低，但專家警告稱，科威特飛機的機身仍可能面臨結構疲勞，需要昂貴的維修才能恢復到可接受的服役水準。

經派員審查機況後，科威特的F/A-18C/D型戰機其實比馬來西亞現有的F/A-18D還要老舊！馬國若欲整合到機隊中，需進行大規模升級、提供新的後勤支持，增加改裝時間。（圖片擷取自DVIDS）

預算限制也是另一個因素，這會增加升級、整合和維護方面的額外成本。對於馬來西亞而言，過渡型戰機只是短期的權宜之計，並不能帶來長期效益，且有落差的二手戰機在成本上，也無法給馬來西亞帶來足夠的「性價比」與「現代化」需求，他們需要一款可使用更久的飛機。

此外，馬國於上週才意外損失一架F/A-18D，現場目擊畫面顯示，該機當時正以最大推力準備起飛，但發動機在離地後不久便爆炸，迫使飛行員直接彈射逃生；馬國空軍也隨後證實，F/A-18D在晚間9點左右遭遇不明技術故障。這起事件凸顯了老舊戰機在使用上的潛在風險，更別說買更多的老舊戰機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法