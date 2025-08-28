俄潛艦威脅美航艦！北約27架次P-8A急升空獵潛

圖為P-8A「海神式」反潛巡邏機在挪威海搜索俄羅斯潛艦的示意圖。（圖：Army Recognition／AI生成示意圖）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約（NATO）與俄羅斯在北極地區的軍事對峙急遽升溫。根據軍事媒體《Army Recognition》引述挪威通訊社的報導，在傳出有俄羅斯潛艦威脅美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦後，北約26日已在挪威海展開了一場異常大規模且持續的空中反潛作戰。

消息人士指出，這並非演習，而是一場旨在反制盟軍海軍部隊所受直接威脅的實戰任務。為因應此一狀況，英國、美國與挪威均已緊急出動P-8A「海神式」反潛巡邏機。自24日以來，北約的海上巡邏機在挪威海上空至少已執行了27次飛行任務，堪稱近年來最集中的反潛作戰之一。

P-8A「海神式」是北約在北極與大西洋地區監控水下威脅的主要利器。這款由波音公司開發的巡邏機，配備了先進雷達與可拋棄式聲納浮標，能有效偵測、追蹤，並在必要時以MK 54魚雷攻擊敵方潛艦，其無縫整合入盟軍指揮、管制、通訊及情網路的能力，使其成為北約的「戰力倍增器」。

冷戰式「貓鼠遊戲」重演

英國與挪威的軍事分析家指出，該潛艦據信是在美國航艦打擊群活動的羅弗敦群島（Lofoten Islands）附近被偵測到，使這次遭遇的風險急遽升高。這種在北大西洋的「貓鼠遊戲」，讓人聯想起冷戰時期西方與蘇聯海軍的長期對峙。北約此次大舉出動P-8A，顯示其可能已掌握該潛艦的確切情報，或正在執行一場「搜索與封鎖」任務。

俄羅斯意在投射力量

從戰略層面看，這場行動意義重大。報導指出，俄羅斯潛艦出現在北約最先進航艦附近，凸顯了莫斯科意圖在北極與北大西洋地區投射力量、並監控西方海軍活動的野心。

對於北約而言，美、英、挪威三國機隊的協同飛行，則傳達了其確保歐洲關鍵海上通道安全的準備與團結。信源稱，這項活動除直接的防禦外，也傳達了一道威懾訊息，提醒莫斯科，盟軍仍保有偵測、追蹤並嚇阻水下威脅的能力。

