自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

基輔再遭俄軍大規模空襲 至少3死12傷

2025/08/28 11:35

多棟建築物受損，照片顯示基輔公寓大樓內燃起熊熊大火。（路透）多棟建築物受損，照片顯示基輔公寓大樓內燃起熊熊大火。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

烏克蘭首都基輔在當地時間今晨遭到俄羅斯大規模空襲。（路透）烏克蘭首都基輔在當地時間今晨遭到俄羅斯大規模空襲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔在當地時間今（28日）晨遭到俄羅斯大規模空襲，造成至少3死12傷，多個地區的建築物遭到破壞，包含幾棟公寓大樓直接遭到命中。

綜合外媒報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，基輔遭遇大規模攻擊，大量無人機以及飛彈空襲首都，造成至少3死12傷，其中1名14歲兒童不幸罹難，多棟建築物受損，照片顯示基輔公寓大樓內燃起熊熊大火。

克里契科指出，基輔東郊還有兩棟高層公寓大樓遭到損壞，目前防空部隊在首都持續運作，並敦促居民留在避難所。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中