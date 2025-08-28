限制級
基輔再遭俄軍大規模空襲 至少3死12傷
多棟建築物受損，照片顯示基輔公寓大樓內燃起熊熊大火。（路透）
蔡百靈／核稿編輯
烏克蘭首都基輔在當地時間今晨遭到俄羅斯大規模空襲。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔在當地時間今（28日）晨遭到俄羅斯大規模空襲，造成至少3死12傷，多個地區的建築物遭到破壞，包含幾棟公寓大樓直接遭到命中。
綜合外媒報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，基輔遭遇大規模攻擊，大量無人機以及飛彈空襲首都，造成至少3死12傷，其中1名14歲兒童不幸罹難，多棟建築物受損，照片顯示基輔公寓大樓內燃起熊熊大火。
克里契科指出，基輔東郊還有兩棟高層公寓大樓遭到損壞，目前防空部隊在首都持續運作，並敦促居民留在避難所。
