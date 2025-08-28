美擬派聯絡官駐台合作無人機抗中 顧立雄：雙邊軍事交流緊密

國防部長顧立雄。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕英國「金融時報」報導，美國國防部國防創新部門（Defense Innovation Unit）將派聯絡官駐台，加速無人機領域合作，除應對中國軍事擴張，也著眼於更廣泛的民間、軍民兩用生態系，包括科技產業範疇。對此，國防部長顧立雄今表示，國防部和美方有緊密軍事交流跟合作，與DIU合作也是其中一環，但對於個案，循例不會回應和評論。

「金融時報」27日引述消息人士報導，美國DIU計畫派遣聯絡官進駐印太、歐洲和中東地區的盟友及夥伴，包括今年將派遣1名聯絡官來台，藉此提升雙方在無人機領域的合作。據稱該名派駐台灣的聯絡官，將在美國在台協會（AIT）辦公。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查「114年度中央政府總預算追加預算案」。

顧立雄會前接受媒體訪問時，對於美國將派聯絡官駐台一事，他表示，國防部和美方國防相關單位都有緊密軍事交流和合作，與美國DIU的合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應和評論。

另，對於國造潛艦原型艦海鯤艦能否依規劃在9月底完成海上測試，顧立雄指出，目前仍在持續進行調教，也在做裝備調整，會就相關測試進行評估，希望按照管制節點進行，待完成浮航測試，具備潛航條件後，自然就會進行潛航測試。

此外，針對國防部追加預算中，有關文宣、心戰及保防等相關經費恐遭在野黨刪除。顧立雄說，國防部依全民國防教育法，從事全民國防教育宣導，這是法律賦予國防部的任務，另一部分是招募人才的相關工作，希望相關經費予以維持。

媒體詢問，行政院暫緩編列志願役加給調高至3萬元的預算，是否對國軍第一線招募人員造成影響。顧立雄表示，他要先感謝第一線招募人員的辛苦，有關招募進行相關內容說明時，已請招募人員就現在已實施部分，如志願役和戰鬥加給調整、網路戰加給、電偵加給做說明，依照現況進行招募。

