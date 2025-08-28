抗衡新興威脅！美軍擴產新一代「黑寡婦」無人機強化前線戰力

美軍士兵手持的Teal Drones「黑寡婦」無人機系統。此類輕巧的偵察平台被視為「戰力倍增器」，能有效降低人員風險並加速決策。（圖：Teal pic）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，為應對現代戰爭的高度挑戰，美國陸軍已啟動第二批次「短程偵察」（SRR）無人機系統的生產，此舉旨在加速戰場情資與偵察能力的現代化，並將尖端科技直接賦予第一線作戰單位。包括Teal Drones公司的「黑寡婦」系統，已獲選為此平台的主要製造商之一。

美軍這項計畫的核心在於「迭代開發」的敏捷思維。自2022年9月第一批次系統開始部署以來，陸軍已將此裝備配發超過16個旅級單位，並廣泛蒐集第一線士兵的直接回饋，將這些寶貴的實戰經驗融入第二批次系統的改良中，確保技術能以更快的速度更新，滿足戰場需求。

這些先進的無人機被視為關鍵的「戰力倍增器」。它們配備高解析度感測器，能與「安卓戰術突擊套件」（ATAK）等指管系統無縫整合，為地面指揮官提供即時偵察與目標獲取能力。這種整合賦予領導者在瞬息萬變的戰場上，做出更快速、更明智決策的關鍵優勢。

與傳統由高層級單位操控的大型無人機平台不同，SRR系統的設計理念是將空中偵察能力直接下放到班、排級單位。這項革命性的改變，等於將「空中之眼」直接交到前線士兵手中，讓他們能在推進前偵測威脅、識別安全路線及偵察敵方區域，從而大幅降低人員暴露於未知危險中的風險。

汲取實戰回饋：第二代系統性能全面躍升

美國陸軍強調，汲取第一線士兵的使用經驗是改良的核心。因此，第二批次的無人機系統相較於早期型號，在多項關鍵性能上獲得了實質性提升，包括更長的滯空時間、強化的耐用性，以及更廣的作戰半徑。這種由下而上的技術優化路徑，確保了新裝備能真正解決前線部隊的痛點，有效提升整體作戰效能。

