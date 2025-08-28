傳M60A3戰車升級案「沒戲」 陸軍澄清：作戰測評持續進行中

為維繫裝甲旅整體戰力，陸軍在引進108輛M1A2T戰車之際，也展開現有M60A3 TTS戰車的新砲塔系統研發工程。對此，陸軍表示全案現仍在進行測評，進度正常，後續將依軍種實需評估建案。圖為裝甲586旅的同型戰車。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍裝甲旅近年持續現代化，除去年底起接、換裝的M1A2T戰車，現役M60A3、CM11等儎台也因應展開延壽、升級和封存作業；不過，軍方內部近期卻傳出M60A3研製中的新砲塔升級案，因砲管口徑未升級至120公厘而「沒戲」。對此，陸軍表示，全案現仍在接受測評，後續將依測試結果、軍種戰需等條件評估建案。

陸軍1994年起購入的裝甲旅主力M60A3戰車，至今已服役超過30年，其火力、防禦力和系統數位化程度已難因應現代戰場威脅，考量我國2019年向美購得108輛M1A2T主力戰車，因此，軍方3年前拍板對這批戰車展開分階段延壽、性能提升，分別是「換心」的新款AVDS-1790系列柴油引擎換裝，以及中科院、軍備局聯手的戰車新射控、砲控和觀瞄系統研發案。

圖為本報今年3月在屏東九鵬基地捕捉到的兩輛M60A3T TTS戰車，由於砲塔有上編號、尾部置物籃不同，確定為測試中的性能提升版樣車。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

本報今（2025）年初曾在屏東九鵬基地直擊，2輛疑似裝有新砲塔的M60A3戰車接受實彈測試，其砲塔尾部的置物籃明顯與現役車不同；陸軍參謀長陳建義中將當時也證實，該車新系統預計今年10月完成測評驗證；然而，近日有媒體報導，軍方內部考量新砲塔未升級至120公厘口徑，已定調後續將不建案採購，現況結案，消息一出在軍事社群間引發討論。

然而，有知情人士表示，M60A3戰車的新型射、砲控和觀瞄系統案，是由中科院、軍備局共同出資的「試研發／試製」案，與一般的科研案不同，因此該系統研發完成後，也沒有「現況結案」一說；針對該案最新進度，陸軍今（28）日回覆本報表示，全案現正執行測試評估中，進度正常；後續是否由軍種建案採購，將視防衛作戰需求、建案作業規定，評估推動執行。

國防部今年3月出版的《裝甲兵季刊》中，首度刊出M60A3 TTS戰車射、砲控及觀瞄系統研製案的設計概念圖。（擷自國防部裝甲兵季刊）

另一方面，針對現有M60A3戰車引擎換裝，陸軍也表示全案現依契約進行中，460具自原廠購入的全新引擎，將於2028年前分批產製交運，首批引擎目前已安裝至實車、驗收測試無虞，依實需撥發部隊使用，狀況正常。

