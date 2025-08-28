53噸龐然大物開不進南港展覽館 升級版M60A3戰車無緣降臨國防展

陸軍的M60A3 TTS戰車。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕因應108輛M1A2T戰車明 （2026）年全數抵台成軍，陸軍3年前拍板為現役M60A3戰車進行換心、換砲塔兼系統升級，原定下月登場的台北國防航太展能見證這款沙場老將的「新裝加身」，但據了解，由於該車實重逼近53噸、無法在南港展覽館內陳展，因此相關展示計畫已確定取消，想一睹升級版M60A3戰車的民眾，只能再等等了。

陸軍近年同步推動裝甲旅現役M60A3 TTS戰車引擎的「換心」延壽，和砲塔射、砲控暨觀瞄系統研製案，以利搭檔明年全數抵台、成軍的108輛新銳M1A2T戰車，截至目前為止，軍方已測試2輛砲塔經升級的M60A3戰車原型車，並預劃在下（9）月的台北航太暨國防展中登場，但可惜的是，由於該車重達52.6公噸，而南港展覽館展場的地板實在「擔當不起」，因此該車展示案確定取消。

軍備局的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車，確定登場下月的台北國防航太展，但升級版的M60A3戰車因重量問題無緣同場現身，想一睹老巴頓「新裝加身」的民眾們，還得再等等了。（擷自軍聞社《國防線上》影片）

此外，由於2輛性能提升的M60A3戰車已交還陸軍，因此今年確定看不到這款巴頓戰車新裝加身，對想一睹這台戰車的民眾和軍事迷們，可能還得再等等了。

針對裝甲旅戰力升級，陸軍除持續換裝M1A2T戰車外，服役逾30年的M60A3 TTS戰車，也正在進行新型砲塔系統的測評作業，該案升級的項目包含砲控、射控和觀瞄系統，以及「環景雷達警示系統」等，加上同步進行的戰車引擎「換心」和砲管更換作業，有望在「台版艾布蘭」扛起地面防衛作戰主力後，與之形成高低配，守衛國土安全。

