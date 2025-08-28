前空軍副司令曹進平暫代漢翔董事長 「勇鷹」加速交機成首要任務

漢翔航空工業今（28）日宣布，由於現任董事長胡開宏將屆齡延任後不再續任，新任董事長一職將由前空軍副司令、現任總經理曹進平暫代。（本報資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕空軍持續接裝的國造「勇鷹」高教機，近期已成「雷虎小組」第六代座機，更培育首批從T-34初教機直上新機的戰鬥機飛官，為國機國造再立新里程碑；然而，受全球供應鏈影響，該機製造商漢翔交機進度延宕，目前仍在追進度，近期又遇高層屆退，因此，漢翔宣布新任董事長將由現任總經理曹進平暫代，而「勇鷹」案將是他上任的優先任務。

漢翔航空工業今（28）日宣布，自2019年3月上任的前空軍副司令、前董事長胡開宏，原定去（2024）年屆滿65歲退休，但獲慰留續任一年，昨（27）日期滿解除職務後確定不續任，因此，今日起由7月1日上任的現任總經理、同樣在空軍副司令任內退伍的曹進平暫代董事長一職，持續推動相關重大專案進行。

請繼續往下閱讀...

空軍持續接收「勇鷹」高教機，但受全球供應鏈影響，漢翔生產交機進度仍有落後，因此，如何讓該案追進度，成為曹進平上任後的優先課題之一。圖為本月初參與雷虎小組交接傳承儀式的勇鷹高教機和新任雷虎組員。（本報資料照，記者蘇福男攝）

綜觀漢翔執行中的重大專案，最大的莫過於66架國造「勇鷹」高教機量產作業，根據國防部官方報告，截至今年2月底，空軍原訂去（2024）年底接收47架新機、實際僅43架；而據媒體報導，該進度已於今（2025）年4月達標，但達標期程與實際期程相差逾一季，因此，7月接替前總經理馬萬鈞、今日接棒胡開宏的曹進平，如何解決該案的進度延宕，將成首要任務。

今日起暫代漢翔董事長一職的曹進平，是空軍幻象2000-5戰機的換裝種子教官，與已故的前參謀總長沈一鳴同為當年赴法受訓的14名飛官之一；2019年晉升空軍中將後，先後擔任國防部參謀本部通信電子資訊參謀室（簡稱通次室）次長、空軍作戰指揮部（空作部）指揮官、空軍司令部參謀長，並在去年7月接任空軍副司令，今年3月底於該職任內屆齡退伍。

幻象2000-5戰機種子教官出身的曹進平，退伍前5年先後歷練於通次室、空作部、空軍司令部，今年3月於空軍副司令任內退伍，資歷相當豐富。圖為當年首批赴法換裝幻象2000戰機的種子教官，前排右二即為曹進平。（照片由幻象種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法