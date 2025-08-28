【影】中國山寨「皮包骨海馬士」頗具喜感 劍指我國意味濃厚

China’s People Liberation Army employing unmanned ground vehicles imitating US-made M142 HIMARS launchers during exercises.



The vehicles are painted in the camouflage used by the Taiwanese army. pic.twitter.com/US85dreE5o — Status-6 （Military & Conflict News） （@Archer83Able） August 25, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國向美採購的「海馬士」多管火箭車陸續到貨成軍，中國似乎也不甘示弱，立即山寨出多輛看似煞有其事的模擬樣車，不僅漆上大地迷彩，還可以開動，但瘦弱的外型就像是「皮包骨版」的海馬士一樣。綜合外媒分析，這是中國試圖加強對台行動演習的擬真程度，也有反制美軍日前仿製中國HQ-22的味道。

請繼續往下閱讀...

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，近日一段社群影片顯示，中國推出了數輛模仿美軍M142「海馬士」多管火箭車外型的卡車，而它的出現正好是在我國開始部署高機動性火箭並參與漢光演習之後，加上其特別漆有相似於我國的三色迷彩，被認為是劍指台灣的意味濃厚。

中國近期推出了數輛模仿美軍「海馬士」多管火箭車外型的卡車，加上其特別漆有相似於我國的三色迷彩，被認為劍指台灣的意味濃厚。（圖片擷取自@Archer83Able的X影片）

圖為參與今年漢光40號演習的「正港」海馬士火箭發射車。（資料照）

報導分析影片指出，這輛「冒牌」海馬士是基於一款未知的三軸卡車底盤打造，車體上半部還原了「海馬士」獨特的裝甲駕駛室，以及位於車尾的六管火箭發射架，而且可以自力行駛，而非單純的模型。不過，相比真實的「海馬士」，中國製的火箭車輪子更小、底盤更低，車身消瘦、骨感十分明顯，當然其越野能力也不及正版的海馬士。

報導補充，冒牌的「海馬士」很有可能是遠端操控的，因此不需要駕駛在車上，這點似乎更明確表明，它可以被用作實彈射擊的靶車角色；此外，為使靶車更好的模擬海馬士的熱源特徵，這些車輛可能還配備了紅外線發射器，讓導引飛彈更好的鎖定。目前關於這些車輛的狀況，各界說法不一，但至少有三輛車已出現在中國電視節目中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法