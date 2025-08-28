洛馬又出神裝！JR3火箭彈首測成功 海馬士訓練成本大降

洛克希德·馬丁公司成功試射新型JR3訓練火箭。此舉旨在解決「海馬士」（HIMARS）等多管火箭系統的訓練彈藥短缺問題，確保部隊戰備不墜。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，為因應現役訓練彈藥庫存即將告罄的危機，美國軍火巨擘洛克希德·馬丁公司於8月25日，在新墨西哥州的白沙飛彈靶場，成功完成了其新型「聯合減程火箭」（JR3）的首次測試。此舉是確保美軍「海馬士」（HIMARS）等多管火箭部隊戰力不墜的關鍵一步。

美軍之所以急於開發新型訓練彈，主因是現役的低成本減程練習火箭，其使用的火箭馬達最後一批生產於1990年代中期。根據陸軍規劃文件，這批庫存預計將在2032會計年度前完全耗盡，對部隊的年度資格認證與戰備訓練構成嚴重威脅。

一莢逾20枚可重複裝填 提升訓練效率

為此，美軍於2025會計年度啟動JR3計畫。根據洛馬的說明，JR3系統的一大亮點是採用了可重複使用的發射管設計，且每個發射莢艙可裝載超過20枚火箭。相較於現役系統，這將大幅增加單次補給後的訓練量能，並有效降低訓練所需的時間與資源成本。

JR3的開發，核心目標是維持「海馬士」與M270多管火箭系統操作人員的實戰熟練度，杜絕因訓練彈藥短缺而導致的戰力斷鏈。透過穩定供應新型訓練彈，美軍將能確保其關鍵的遠程打擊部隊，持續具備可靠的嚇阻能力，以應對全球潛在衝突。

值得注意的是，JR3雖被定位為訓練火箭，但其採用了成熟的馬達技術與模組化設計。報導指出，此設計使其具備未來可被改造用於作戰任務的潛力。這也符合美國陸軍未來司令部尋求低成本、可大規模生產、高彈性火箭的發展方向，為美軍擴展砲兵作戰選項奠定基礎。

此次成功的測試，不僅證明了JR3系統的可行性，也象徵美軍正積極因應後勤挑戰，並以前瞻性思維規劃未來戰力。從解決訓練彈藥缺口，到探索未來作戰彈性，JR3計畫無疑是美軍強化其不對稱戰力的重要一環。

