八軍團楓港重砲射擊 兩日254發火力展示震撼

第四作戰區楓港重砲射擊 兩日254發火力展示震撼。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍第四作戰區（陸軍八軍團）於8月27、28日在屏東楓港北陣地實施下半年度「重砲保養射擊」，由四三砲指部、裝甲五六四旅及東指部三大單位參演，動員M110A2、M109A2自走砲及155榴牽引砲共45門，兩日合計射擊254發砲彈，首日134發，次日120發，展現精準火力與戰備實力。

本次操演包含「檢驗射擊」、「面積射擊」、「高射界」及「原級校正」四項課目，檢驗火砲性能與官兵實戰能力。昨日與今日任務模擬多變戰場情境，官兵以專業操作與默契配合，確保武器系統效能，強化第四作戰區防衛戰力。

參演單位熟練操作自走砲與牽引砲，透過多元課目提升射擊技能與應變能力。第四作戰區表示，此次射擊有效驗證裝備妥善率，同時磨練官兵專業職能，為國防安全奠定堅實基礎。

第四作戰區強調，重砲保養射擊是年度重要訓練，確保火砲可靠並提升部隊戰備水準。未來將持續精進訓練，厚植南台灣防衛戰力，守護國土安全與和平穩定。

