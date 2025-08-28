政戰局長陳育琳中將打報告擬提前退伍 海軍主任劉慶斌中將10月屆退

國防部政戰局長陳育琳中將，是國軍現役唯一一位女性中將，原本是到明年2月屆齡退伍，因考量健康及家庭因素，已打報告向國防部長顧立雄申請提前退伍。（資料照，（記者羅沛德攝））

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍政戰系統將領將有大幅調整，軍方人士今天指出，原本要在明年2月才屆齡退伍的國防部政戰局長陳育琳中將，日前打報告向國防部長顧立雄申請提前到今年十月退伍，顧立雄已經予以慰留，但考量陳育琳康及照顧家庭等因素，預料年底以前將會卸任退伍，政戰局長一職看好由資深中將丶陸軍司令部政戰主任史順文接任的可能性最高，屆時將牽動一連串的陸軍政戰將領調整。

軍方人士說，現任政戰局副局長張維新少將，及由國防部軍聞處長升任國防部政務辦公室主任丶同時晉任為中將的孫立方，同樣也具備擔任政戰局長的資格，就看層峰要如何做這項人事考量及安排。

海軍政戰主任劉慶斌中將（左一）預計十月屆退。圖為劉慶斌日前陪同海軍司令唐華上將（左二），頒發「二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予曾親身投入抗戰的崔玉崗老先生，感謝其一生對國家的貢獻與犧牲。（圖：軍聞社）

在另一方面，海軍司令部政戰主任劉慶斌中將，將在今年10月屆齡退伍，而海軍政戰副主任馮國維少將已確定早一步在9月1日就先屆齡退伍，軍方人士說，海軍政戰主任的職缺，屆時將由現任艦隊指揮部政戰主任林傳盛直升，並且晉任為中將。

他指出，海軍政戰將領的職務歷練，長期以來，都要先擔任陸戰隊政戰主任，再接任艦隊指揮部政戰主任，然後才能往司令部走，大都是先擔任司令部的副主任，再看有無機緣由副主任一職扶正為主任丶升中將，屬於一條鞭式的人事及職務歷練，今年因應9月丶10月的馮國維丶劉慶斌相繼退伍之下，海軍政戰主任到時候由最資深的林傳盛少將升任，是最為順理成章的人事安排。

相較於陸軍的政戰將領席次眾多，海軍有一中將丶三少將的政戰將領職位席位，空軍政戰系統的命運就相對弱勢，因為空軍政戰主任的職務，數十年來都都是由飛行員擔任，不像陸軍丶海軍一樣是由政戰中將出任，這使得整個空軍的政戰將領職缺僅有兩席（空軍作戰指揮部政戰主任丶空軍司令部政戰副主任），而且都是少將編制。

至於上一次出現空軍政戰中將的紀錄，則是時任空軍副主任的賴進春少將因調升為聯勤政戰主任，並核定晉任政戰中將，距離現在也已經有20餘年之久。

