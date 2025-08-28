俄軍629枚飛彈無人機狂轟 基輔10死…攔截率創奇蹟

俄羅斯於28日凌晨對烏克蘭發動開戰以來第二大規模的恐怖空襲，圖為飛彈或無人機擊中基輔市區後冒出的濃煙。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯於週四（28日）凌晨，對烏克蘭全境發動了自開戰以來第二大規模的空中攻擊，以前龐大的無人機與飛彈數量，對烏克蘭進行了一場徹夜的恐怖轟炸，儘管烏軍防空系統創下驚人攔截率，首都基輔仍傳出至少10名平民死亡的悲劇。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，俄軍在此次攻擊中，總計動用了629個空中武器，規模空前。其中包括598架伊朗製的「見證者」（Shahed）自殺式無人機與各類誘餌無人機，企圖以「蜂群」戰術消耗烏軍防空量能。

除了無人機，俄軍更發射了31枚各式飛彈，其中包括2枚難以攔截的Kh-47M2「匕首」極音速飛彈、9枚「伊斯坎德-M」彈道飛彈，以及20枚Kh-101巡弋飛彈，構成了一波複合式的飽和攻擊。

烏克蘭鋼鐵意志 創下94%驚人攔截率

《烏克蘭真理報》報導，面對俄軍的瘋狂攻勢，烏克蘭展現了鋼鐵般的防禦意志。烏克蘭空軍在社群媒體上宣布，全國防空系統在一夜之間，成功擊落或干擾了其中589個空中目標，攔截率高達近94%，再次粉碎了克里姆林宮企圖以武力屈服烏克蘭的陰謀。

儘管防空系統戰功彪炳，但百密仍有一疏。此次攻擊仍造成全國13處地點被擊中，光是首都基輔就有至少10名無辜平民在睡夢中喪生，另有48人受傷。俄軍將「匕首」等高價值武器用於攻擊人口稠密的首都，其恫嚇平民、製造恐怖主義意圖昭然若揭。

烏克蘭空軍在聲明中痛斥：「這是俄羅斯又一次殘酷的攻擊，又一波平民的死亡，其中還包括兒童。我們向失去親人的家庭致以誠摯的哀悼。俄羅斯戰犯應受懲罰。」

