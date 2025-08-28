自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄軍攔截反成「免費廣告」 美軍P-8新型雷達莢艙 黑海情蒐能力曝光

2025/08/28 15:28

由俄羅斯戰機座艙視角拍攝的畫面，意外清晰地捕捉到美國海軍P-8A偵察機（圖）及其機腹下方的AN/APS-154先進雷達莢艙，當時正處於罕見的伸展作業狀態。（圖：翻攝自Telegram/Fighterbomber頻道）由俄羅斯戰機座艙視角拍攝的畫面，意外清晰地捕捉到美國海軍P-8A偵察機（圖）及其機腹下方的AN/APS-154先進雷達莢艙，當時正處於罕見的伸展作業狀態。（圖：翻攝自Telegram/Fighterbomber頻道）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「The Warzone」報導，俄羅斯軍方一則本欲展示其戰機在黑海上空成功攔截美軍的宣傳影片，卻意外弄巧成拙，反而讓美國海軍P-8A「海神」海上巡邏機所搭載的一款極機密雷達莢艙首度在世人面前曝光，形同為美軍的先進情蒐能力做了最佳的「免費廣告」。

這段由俄國蘇愷系列戰機座艙視角拍攝的影片，據信攝於8月27日。影片中最引人注目的，是P-8A機腹下方掛載的AN/APS-154「先進機載感測器」（AAS）莢艙，及其罕見處於向下伸展的作業狀態。此舉是為了讓雷達天線的視野能完全避開機身引擎的阻礙。

關於AAS雷達莢艙的細節高度保密，但已知這是一款由雷神公司開發的先進AESA雷達。它具備合成孔徑雷達（SAR）與移動目標指示（MTI）功能，使其能不分晝夜、不受天氣影響，在遠距離外對海上與陸地上的移動目標進行追蹤，並生成高解析度的雷達圖像供後續分析，甚至可能具備次要的電子作戰能力。

專家分析，黑海緊鄰烏克蘭的陸上戰事，同時又有頻繁的海上活動，是部署此款專為沿岸地區設計的雷達的理想戰區。報導指出，AAS雷達能克服傳統雷達的限制，同時有效地掃描水域和陸地區域，讓P-8A成為一個極其強大的遠程標定平台，能即時將情資分享給空中、海上或地面的其他友軍單位。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約的各式偵察機便持續在黑海上空巡弋，形成一支情報蒐集機隊。P-8A搭載此款先進雷達加入，無疑將大幅提升北約對該區域的監控敏銳度。

