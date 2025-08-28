賴清德登8000噸「馬公軍艦」錄莒光園地 高喊反侵略、護家園！

總統賴清德再度登上海軍紀德級驅逐艦「馬公軍艦」，並在艦上錄製《莒光園地》節目，期間他也向國人喊話呼籲「反侵略、護家園」，應是大家共同的信念。（軍聞社提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕總統賴清德的莒光攝影棚相當多元，在今日節目中他再度登上海軍8000噸級的紀德級驅逐艦「馬公軍艦」，並在艦上錄製《總統與官兵有約》單元，期間他也登上駕駛台向全艦廣播，感謝官兵辛勞與眷屬的背後支持；同時，他也向國人喊話「反侵略、護家園」，只要大家團結在一起，敵人就無法分化我們。

總統賴清德日前至蘇澳慰問駐軍之餘，特別與馬公軍艦官兵一起錄製《莒光園地》節目，畫面中，賴清德與艦上官兵一起在駕駛臺輕鬆話家常，瞭解每位官兵家庭背景、成員、興趣與平日工作情形，氣氛活潑且溫馨。

賴清德表示，他深刻感受到官兵們在艦上的辛勞與挑戰。海上的任務時間長、天氣變化嚴峻，但弟兄姐妹不畏烈日和風浪的考驗，以專業、紀律和信念，成為守護國家安全的堅實屏障。

賴清德指出，各位穿上軍服，肩負起守護國家安全的重責大任。國家的安定，不只依靠領導者的決策，更有賴全體國軍官兵同仁的堅守崗位、忠於職守。每一次他到部隊，看到大家專注於自己的職責，他相信，這就是人民最信任的力量，他希望各位官兵記得，大家在海上用雷達與聲納守護的，不只是領海，更是國家的未來與人民的信心。

他強調，面對當前的嚴峻情勢，「反侵略、護家園」是全體國人共同的信念！只要大家團結在一起，敵人就無法分化我們；只要意志堅定，威權就無法奪走我們珍視的民主與自由。

賴清德與馬公軍艦官兵一起錄製《總統與官兵有約》單元，並與艦上官兵一起在駕駛臺輕鬆話家常。（軍聞社提供）

賴清德接著表示，國軍在今年7月完成了「漢光41號實兵演習」，這是演練規模最大、最貼近實戰的一次，無論是灰色地帶襲擾行動應處、動員戰力恢復效能、軍民整合協調，或是整體防衛韌性的建構，每一位國軍弟兄姐妹都團結合作，展現了高度的反應力和行動力。演習期間遇到颱風來襲，國軍也第一時間完成整備，投入災區支援。從演訓場地到救災前線，他都看到訓練精實、士氣堅定的部隊，讓國人驕傲，也讓國人安心。

賴清德強調，面對中共持續不斷的灰色地帶襲擾、心理滲透及錯假資訊操弄，都是對國家防衛意志的長期挑戰。他知道各位官兵弟兄姐妹每天都在面對這些壓力，政府一定會做各位的後盾，持續提升國防預算、推動國防改革、優化國軍各項待遇、改善官兵生活環境，並加強國防產業發展與國際合作。

賴清德表示，國家要提升的不只是軍事力量，更是守護民主的決心。唯有靠實力，才能有真正的和平；唯有備戰，才能避免戰爭；也唯有全體國人共同努力，才能守護國家的未來。

拍攝期間賴清德也向全艦廣播，感謝官兵辛勞，以及眷屬在背後的默默支持。（軍聞社提供）

隨後，賴清德實施全艦廣播，他指出，知道各位官兵即將出航執行偵巡任務，每一次出航，都需要長時間的準備，也承載了無數家庭的牽掛。在海上執勤十分辛苦，不只要完成任務，更要彼此照顧，保持身心健康與團隊的向心力。你們每一位，都是這艘軍艦不可或缺的重要力量。

他在全艦廣播中強調，在海上沒有單打獨鬥的英雄，只有集體的榮光。希望各位記得，每一次的出航，都是對國家安全最堅定的承諾。他要感謝每位官兵的辛勤付出，也感謝你們的眷屬，默默在背後的支持。請大家秉持海軍「錨鍊精神」，順利完成任務，平安返航。

