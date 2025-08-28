不做手機的諾基亞首度切入國防市場 推出戰術無線通訊系統

戰術型通訊系統可提供半徑1公里範圍的穩定通訊、圖傳環境「泡泡」，車載系統則能提供半徑7公里範圍，基地系統更甚至能提供半徑100公里以上的通訊環境。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕諾基亞今日於台北舉辦《2025年諾基亞電信市場論壇》宣布，將切入國防市場，多角化營收結構，推出Banshee戰術型無線通訊系統，可維持指揮部到各個單兵通訊鏈、網路的通訊順暢，目前已有多個美國國防單位使用。

以製造手機聞名的諾基亞，現雖已退出手機市場，但其資通技術領域強勁，營收正朝百億歐元邁進。諾基亞今日於論壇宣布將切入國防市場，除了意圖多角化營收結構，另一方面也是看準我國不斷增加的國防預算趨勢。

圖為Banshee戰術型5G解決方案過程。（記者吳哲宇攝）

而諾基亞本次推出的Banshee戰術型5G無線通訊系統，為諾基亞自併購美國Fenix Group後所整合推出，專為國防、邊境安全與緊急應變場景設計。Banshee採用模組化架構，基於國際各國3/4G民間通訊環境中已建構的成熟3GPP技術，可進一步降低成本，無須變成軍用特規。並具備整合行動自組網（MANET）整合能力、兼具高抗干擾與即時部署特性，能在戰場或災難現場維持高安全性與可靠度之通訊。該系統已成功與Lockheed Martin、Verizon及NATO DiBaX等多國國防單位完成系統整合，展現其跨系統互通性與戰術即時效能。目前，美國多個國防單位已將Banshee納入使用，作為未來行動戰術通訊的核心架構之一，同時也展現其在公共安全、災難應變與戰術行動中的穩定性與價值。

在戰場運用環境中，最重要的就是提供穩定且大量頻寬的通訊網路。Banshee戰術通訊系統不僅提供前所未有的傳輸量、低延遲與高效能，其整合式行動自組網回傳鍊路也可快速大規模擴展，可適應未來各國的客製化需求增加功能；該系統以10公斤的輕量化外型設計提供多模式通訊，簡化任務部署及作業；基於3GPP的標準架構可與任何IP系統互通；其邊緣運算可在斷線環境中承載關鍵性任務服務，並具備雙頻道同時運作的跳頻技術，可有效對抗敵方通訊干擾。

諾基亞幹部說，該通訊系統不僅全重僅10公斤（不含電池），可拆裝的電池續航力也有8小時，並能在2、3小時內充電完畢。戰術型通訊系統可提供半徑1公里範圍的穩定通訊、圖傳環境「泡泡」，車載系統則能提供半徑7公里範圍，基地系統更甚至能提供半徑100公里以上的通訊環境。

諾基亞幹部補充，由於通訊系統有效降低成本，使得可以普及到每個士兵，而且因為採用標準架構，一般士兵的民用手機也能接入該通訊網路，讓上級能掌握到每個個體士兵。

Banshee戰術型5G無線通訊系統，全重僅10公斤，電池續航力有8小時。（記者吳哲宇攝）

圖為諾基亞推出的Banshee戰術型5G無線通訊系統。（諾基亞提供）

