限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
剛完成特技彩排！波蘭F-16墜毀飛官殉職 航空展緊急取消
波蘭軍方證實，空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，飛行員殉職。示意圖，非失事戰鬥機。（路透資料照）
羅添斌／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕波蘭軍方當地時間週四（28日）證實，空軍一架F-16戰鬥機當天在波蘭中部拉當市（Radom）舉行的航空展彩排期間墜毀，飛行員殉職。
波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）
據《路透》報導，格林威治標準時間17時30分左右，這架F-16墜毀在跑道上，造成跑道損壞。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）已趕抵現場。
請繼續往下閱讀...
波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）
科西尼亞克-卡梅什在社群媒體X上表示，「一名波蘭飛行員在一架F-16戰鬥機墜毀事故中喪生。他是一位始終以奉獻精神、非凡勇氣為祖國服務的軍官。我向他致敬。」
波蘭武裝部隊總司令部（Armed Forces General Command）稱，失事戰鬥機來自第31戰術空軍基地（31st Tactical Air Base），駐地位在波蘭中西部城市波茲南（Poznan）附近，沒有旁觀者受傷。「現場立即展開救援行動。」
原定週末登場的拉當航空展（Radom Airshow）已取消。波蘭媒體提供的畫面顯示，這架F-16完成了一次特技飛行後墜毀。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接