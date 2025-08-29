自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

剛完成特技彩排！波蘭F-16墜毀飛官殉職 航空展緊急取消

2025/08/29 09:50

波蘭軍方證實，空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，飛行員殉職。示意圖，非失事戰鬥機。（路透資料照）波蘭軍方證實，空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，飛行員殉職。示意圖，非失事戰鬥機。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭軍方當地時間週四（28日）證實，空軍一架F-16戰鬥機當天在波蘭中部拉當市（Radom）舉行的航空展彩排期間墜毀，飛行員殉職。

波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）

據《路透》報導，格林威治標準時間17時30分左右，這架F-16墜毀在跑道上，造成跑道損壞。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）已趕抵現場。

波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）波蘭空軍一架F-16戰鬥機週四在航空展彩排期間墜毀，大批民眾在基地外圍觀。（路透）

科西尼亞克-卡梅什在社群媒體X上表示，「一名波蘭飛行員在一架F-16戰鬥機墜毀事故中喪生。他是一位始終以奉獻精神、非凡勇氣為祖國服務的軍官。我向他致敬。」

波蘭武裝部隊總司令部（Armed Forces General Command）稱，失事戰鬥機來自第31戰術空軍基地（31st Tactical Air Base），駐地位在波蘭中西部城市波茲南（Poznan）附近，沒有旁觀者受傷。「現場立即展開救援行動。」

原定週末登場的拉當航空展（Radom Airshow）已取消。波蘭媒體提供的畫面顯示，這架F-16完成了一次特技飛行後墜毀。

