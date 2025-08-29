接受紅隼火箭彈丶無人機及刺針飛彈訓練 三軍九校院入伍生結訓

梅家樹總長頒發單項成績績優個人。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕三軍九校院入伍生昨天完成聯合入伍訓練，並且由參謀總長梅家樹上將主持結訓典禮，梅家樹總長以「維持熱情丶抱持勇氣丶勿忘初衷」三點，勉勵這批進入軍事院校就讀的學生，要維持熱情繼續接受挑戰，持續創造軍旅成就。

軍方人士今天指出，配合國軍精進入伍訓練政策，114年三軍九校院聯合入伍訓練日前將紅隼反裝甲火箭、無人機及刺針飛彈等新式武器裝備納入課程中，以落實國軍官兵熟練操作新式武器專長，提升戰場存活率，強化整體戰力。

請繼續往下閱讀...

他說，特別是國造的紅隼火箭，在軍校生入伍訓練階段瞭解其性能、操作和運用，以奠定未來擔任部隊基層幹部時，發揮有效戰力。

參謀總長梅家樹上將28日前往陸軍軍官學校主持「114年三軍九校院聯合入伍訓練結訓典禮」，全體入伍生精神抖擻，展現高昂士氣，也代表8週的扎實訓練，使入伍生們有顯著蛻變與成長，為軍旅生涯奠定良好的起點與基礎。

梅總長提出三點與入伍生共勉，第一是要「維持熱情」，年輕人是最有熱情的一群，今日已順利完成入伍訓練，爾後更應維持熱情繼續接受挑戰，持續創造軍旅成就。

第二要「抱持勇氣」，梅總長表示，各位今天可以站在這裡，就是勇氣的展現，以後無論在人生中哪個階段遇到困難或是遭遇挑戰，展現勇氣來突破所有障礙。

第三是「勿忘初衷」，梅總長勉勵入伍生不忘初心，更不忘自己所選擇的志業，從穿上軍服的那一刻起，必須要以身上的軍服為驕傲，矢志遵守自己許下的承諾，才能讓未來的軍旅生涯有所成長。

梅總長期勉入伍生，軍人的核心價值，就是保衛家園、守護自由民主，期盼大家未來在返回各軍校後，透過提升「專業知識、軍事素養、基本體能、品行人格」等本職學能，來迎接未來每一個階段的挑戰，成為國軍卓越領導人才，為往後的軍旅生涯創造無限可能。

三軍九校院聯合入伍訓練實施紅隼火箭彈課程。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法