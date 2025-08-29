中國27機艦擾台 16架次軍機逾中線

國防部今（29）日表示，自昨上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機19架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域16架次，以及軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今（29）日表示，自昨上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機19架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域16架次，以及軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布圖資，昨天上午7時35分至20時50分，偵獲中共主、輔戰機合計14架次，其中11架次逾越中線；上午9時45分至17時50分，另有4架次直升機出現東部外海。

請繼續往下閱讀...

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法