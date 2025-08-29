自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

解放軍下月首度靜態展示殲-20 中國現役唯一可匿蹤的第五代戰鬥機

2025/08/29 12:50

中國空軍預計於下月登場的航空開放活動中，首次靜態展示殲-20「威龍」戰鬥機。（歐新社資料照）中國空軍預計於下月登場的航空開放活動中，首次靜態展示殲-20「威龍」戰鬥機。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍預計於下月登場的航空開放活動中，首次靜態展示殲-20「威龍」戰鬥機，其為中國現役唯一可匿蹤的第五代戰鬥機。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校週四（28日）在例行記者會上介紹，空軍將在長春舉辦航空開放活動，集中展出百餘型中國空軍現役飛機、地面裝備及退役經典裝備。

張曉剛指出，本次航空開放活動更將首次靜態展示殲-20、首次安排轟炸機編隊衝場，三支解放軍飛行表演隊「八一」、「紅鷹」、「天之翼」也將現身。

中國官媒《央視新聞》早前報導，中國空軍9月19至23日將在吉林省長春市舉辦空軍航空開放活動，屆時長春市將同場舉辦長春航空展（CCAS）。

日本《讀賣新聞》報導，中國正增加殲-20的運用，以期在台灣有緊急狀況時，提升阻止美軍接近的能力。

