軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》9月航太國防展大驚喜！ M1戰車丶快奇無人艇將公開亮相

2025/08/29 10:31

據軍方人士透露，國防部軍備局已協調陸軍，規劃將一輛M1A2T戰車以實車方式參與航太展展示，讓國人得以近距離觀看M1戰車的英姿，也為今年10月的M1戰車部隊成軍典禮暖身。圖為國軍新獲M1A2T戰車首度實彈射擊情形。（資料照）據軍方人士透露，國防部軍備局已協調陸軍，規劃將一輛M1A2T戰車以實車方式參與航太展展示，讓國人得以近距離觀看M1戰車的英姿，也為今年10月的M1戰車部隊成軍典禮暖身。圖為國軍新獲M1A2T戰車首度實彈射擊情形。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕備受矚目的台北國際航太暨國防展將於9月18日起一連展出三天，雖然軍方經過性能改良的M60A3戰車，此次無緣參與航太國防展，但軍方端出了更讓人驚喜的軍武大餐。據軍方人士透露，國防部軍備局已協調陸軍，規劃將一輛M1A2T戰車以實車方式參與航太展展示，讓國人得以近距離觀看M1戰車的英姿，也為今年10月的M1戰車部隊成軍典禮暖身。

令人驚喜的還不僅止於此，軍方人士表示，在8月舉行精準彈藥射擊操演中表現傑出，在海上發射無人機鎖定攻擊敵艦，隨後並向靶艦發起攻擊的「快奇」攻擊型無人艇，已通過作戰測評，計畫於明年起量產，軍方已規劃將「快奇」攻擊型無人艇的實艇，也要參與航太國防展的展示，以展現我國國防創新科技的研發實力。

據指出，有關M60A3戰性能研改的部分，是由陸軍提供2輛戰車，交由中科院進行研改，經費則是由軍備局及中科院負擔，這2輛樣車已經過第一階段的測評，目前2輛樣車已經交還給陸軍，陸軍要再繼續進行測試項目，因此還不便參與航太國防展的展示。

至於戰車重量過重，是否會對航太國防展的場地造成損傷的問題，軍方人士說，M60A3戰車為52.6公噸，M1戰車達63噸，若是各項防護措施未做好，的確會對展覽場地造成損傷，先前M60A3戰車評估不參與航太國防展的因素之一，也包括戰車重量在內。

M1戰車重量高過M60A3戰車，但卻規劃要參加航太國防展，前後是否有標準不一的問題？軍方人士說，經過相關單位本週重新的現地勘查丶戰車移動路線及場佈防護措施的強化，評估認為M1戰車參與此次航太國防展應無問題，屆時將帶給國人震撼的體驗。

「快奇」攻擊型無人艇，已通過作戰測評，計畫於明年起量產，軍方已規劃將「快奇」攻擊型無人艇的實艇，也要參與航太國防展的展示，以展現我國國防創新科技的研發實力。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）「快奇」攻擊型無人艇，已通過作戰測評，計畫於明年起量產，軍方已規劃將「快奇」攻擊型無人艇的實艇，也要參與航太國防展的展示，以展現我國國防創新科技的研發實力。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

